Suomessa on raportoitu 17 uutta koronakuolemaa – sairaalahoidossa olevien määrä kasvoi viikonloppuna

Yhteensä pandemian aikana Suomessa on raportoitu 33 414 tartuntaa. Lehtikuva / Timo Jaakonaho

Suomessa on raportoitu 17 uutta koronavirukseen liittyvää kuolemaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Sairaalahoidossa on yhteensä 281 potilasta, joista tehohoidossa on 33 ihmistä. Sairaalahoidossa on nyt 18 ihmistä enemmän kuin viime perjantaina.

Taudin ilmaantuvuus on noussut kuuden sairaanhoitopiirin alueella verrattuna edellisiin 14 päivään. Ilmaantuvuus kertoo tautitapaukset kahden viikon ajalta sataatuhatta asukasta kohden.

Ilmaantuvuus pysyi samana tai laski loppujen 15 sairaanhoitopiirin alueella.

Uusia tartuntoja raportoitiin maassa tänään 252. Kahden viime viikon aikana on raportoitu yhteensä 5 533 koronatartuntaa. Luku on 412 tartuntaa vähemmän kuin edellisten kahden viikon aikana. Tuolloin tartuntoja raportoitiin 5 945.

Viimeisten seitsemän vuorokauden aikana tapauksia on raportoitu 2 304. Tämä on 925 vähemmän kuin aiemmalla seitsemän vuorokauden ajanjaksolla, jolloin tartuntoja raportoitiin 3 229.