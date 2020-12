IS: Rokotusjonossa ratkaisevat ikä ja sairaudet – ensimmäisenä rokotettaisiin teho-osastojen hoitajat ja lääkärit

Koronarokotukset on jo aloitettu muun muassa Yhdysvalloissa ja Britanniassa. LEHTIKUVA/AFP

Suomessa ensimmäisenä koronavirusrokotteen saavat teho-osastojen hoitajat ja lääkärit, kertoo Ilta-Sanomat. IS on saanut haltuunsa Kansallisen rokotusasiantuntijaryhmän valmisteleman ehdotuksen rokotusjärjestykseksi, joka sosiaali- ja terveysministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen on tänään määrä esitellä.

Järjestysluokkia on 11. Teho-osastojen henkilökunnan jälkeen rokotetaan todettuja tai epäiltyjä koronaviruspotilaita hoitavat, sitten muun muassa ympärivuorokautisen hoivan henkilökunta ja asukkaat ja kriittinen sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö.

Kuudentena listassa ovat yli 80-vuotiaat ja samassa taloudessa asuvat omaishoitajat, ja sen jälkeen lista etenee ikäjärjestyksessä alaspäin. Numerolla 11 ovat alle 65-vuotiaat, joilla on covid-19-taudin vakavalle muodolle altistava sairaus.

IS:n mukaan asiantuntijaryhmä on muodostanut kaksi vakavalle sairastumiselle altistuvien ryhmää. Erittäin suuren riskin ryhmässä ovat ihmiset, joilla on esimerkiksi krooninen keuhkosairaus tai vaikea munuaissairaus. Suuren riskin ryhmään kuuluvat muiden muassa sepelvaltimotautia ja uniapneaa sairastavat.

IS kertoo, että työssäkäyvien riskiryhmäläisten vuoro on ikääntyneiden jälkeen, arviolta maaliskuun alussa. Alle 65-vuotias voi kuulua riskiryhmään esimerkiksi syövän tai hengityselinsairauden vuoksi.