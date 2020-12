Kotimaa

Viides koronaan liittyvä kuolema vanhainkodissa Alajärvellä – kaikkiaan seitsemän asukasta sairastui Kotimaa Antti Kantola Vanhainkodissa Alajärvellä on kuollut yhteensä viisi asukasta koronaviruksen vuoksi. "Liittyen aikaisemmin todettuihin Kultakämmenen koronatapauksiin, yksi asukas menehtyi viikonlopun aikana”, alueen perusturva tiedotti tiistaina.

Alajärveläisessä vanhainkodissa seitsemän asukasta sairastui koronaan. Heistä viisi on kuollut koronaan liittyvien syiden vuoksi. Kultakämmen on tehostetun palveluasumisen yksikkö, jossa on tilat 40 asukkaalle.

Kultakämmenen vanhainkoti sijaitsee Alajärvellä Etelä-Pohjanmaalla. Perjantaina joulukuun 11. päivänä Järvi-Pohjanmaan perusturva kertoi, että kuukauden aikana Kultakämmenessä oli kuollut neljä asukasta koronan vuoksi. Uusimmasta, viime viikonvaihteessa tapahtuneesta asukkaan kuolemasta perusturva tiedotti tänään tiistaina. Vs. peruspalvelujohtaja Jaakko Anttilan mukaan Kultakämmenen toiminta näyttäisi nyt olevan normalisoitumassa. "Asumispalveluyksikön työntekijöiden ja asukkaiden seulontanäytteet koronan osalta ovat osoittautuneet negatiivisiksi", Anttila sanoo. Perusturva on aiemmin kertonut, että Kultakämmenen asukkaista kaikkiaan seitsemän oli sairastunut koronaan. Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alueella on todettu koko epidemian aikana 126 positiivista koronatartuntaa. Alueeseen kuuluvat Alajärvi, Lappajärvi ja Vimpeli. Viime perjantain jälkeen on tullut ilmi yksi uusi koronatartunta. Sairastunut henkilö oli asetettu karanteeniin jo aikaisemmin. Karanteeniin asetettuja, koronalle altistuneita on Järvi-Pohjanmaalla tällä hetkellä noin 20. Ajalla 14.–20.12. alueella otettiin koronanäytteitä 272, joista positiivisia oli kolme. Pandemian alueellinen johtoryhmä listaa asukkaille muistutuksia: rajoittakaa fyysisten kontaktien määrää, käyttäkää suojamaskeja ohjeiden mukaisesti ja pitäkää turvavälit. Nuhaisten ja muuten flunssaoireisten pitää hakeutua koronatestiin. Aiheesta lisää: Neljä kuollut koronaan vanhainkodissa Alajärvellä, yhteensä seitsemän sairastunut Uusia koronatartuntoja 303, millainen on viruksen uusi muunnos? Katso THL:n ja STM:n suora lähetys kello 12 Aiheet Alajärvi korona koronakuolema