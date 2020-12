Uusia koronavirustartuntoja raportoitu 156 – kahden viikon tartunnat laskeneet yli 2 000:lla

Koko Suomen ilmaantuvuusluku kahdelta viime viikolta on tällä hetkellä reilut 78 tautitapausta 100 000:ta asukasta. Luku on laskenut 20:lla edeltäneestä jaksosta.

Koko Suomen ilmaantuvuusluku on tällä hetkellä reilut 78 tautitapausta 100 000:ta asukasta kohden viimeisen kahden viikon aikana. Lehtikuva / Emmi Korhonen

Suomessa on raportoitu 156 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Kahden viime viikon aikana on raportoitu 4 167 tartuntaa. Se on 2 017 tartuntaa vähemmän kuin edellisen kahden viikon aikana.

Viimeisen seitsemän päivän aikana tartuntoja on raportoitu 537 vähemmän kuin edellisen seitsemän päivän jaksolla.

Yhteensä Suomessa on todettu tähän mennessä 34 977 koronavirustartuntaa. Tartunnoista 10 514 on todettu Helsingissä.

Parantuneita arvioidaan olevan noin 26 000 eli noin 75 prosenttia todetuista tartuntatapauksista. Arvio parantuneiden määrästä on päivitetty ennen joulua.

Koko Suomen ilmaantuvuusluku on tällä hetkellä reilut 78 tautitapausta 100 000:ta asukasta kohden viimeisen kahden viikon aikana. Tätä edeltävien kahden viikon ilmaantuvuusluku oli noin 108.

Suurinta ilmaantuvuus on edelleen Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella, jossa on raportoitu hieman yli 153 tautitapausta 100 000:ta asukasta kohden kahtena viime viikkona. Edeltävän kahden viikon ilmaantuvuusluku Varsinais-Suomessa oli noin 143.

THL päivittää tiedot koronavirukseen liittyvistä kuolemista sekä sairaala- ja tehohoidossa olevista potilaista seuraavan kerran huomenna maanantaina.