Hovioikeus ei muuttanut Junes Lokan kiihotustuomiota

Rovaniemen hovioikeus ei muuttanut Junes Lokan tuomiota, jonka hän sai kahden nettiin lataamansa videon vuoksi. Oulun käräjäoikeus tuomitsi helmikuussa 2020 Lokan sakkoihin kiihottamisesta kansanryhmää vastaan.

Tuomion mukaan Lokan videot loukkaavat ihmisarvoa ja uskonnonvapautta. Vuonna 2016 julkaistujen videoiden puhuja solvaa maahanmuuttajia ja islaminuskoisia ihmisiä.

Lokkaa vastaan on sittemmin nostettu syytteitä kunnianloukkauksista, mutta niitä ei ole vielä käsitelty Oulun käräjäoikeudessa. Lokka, 41, on oululainen kaupunginvaltuutettu, jolla on oma yhden hengen valtuustoryhmä.