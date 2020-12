THL: Suomessa kuusi uutta koronaviruksen aiheuttamaa kuolemaa – sairaalassa 211, joista 30 tehohoidossa

Emmi Korhonen

THL kertoi keskiviikkona, että Suomessa on todettu 438 uutta koronavirustartuntaa.

Keskiviikkona raportoitiin kuudesta uudesta koronaviruksen aiheuttamasta tautiin liittyvästä kuolemantapausta, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Yhteensä kuolemantapauksia on raportoitu nyt 556.

Sairaalahoidossa koronaviruksen aiheuttaman taudin vuoksi on tällä hetkellä 211 ihmistä. Heistä tehohoidossa on 30 ihmistä, mikä on yhtä monta kuin eilen. Yhteensä sairaaloissa on kymmenen koronapotilasta vähemmän eiliseen verrattuna.

Taudin ilmaantuvuusluku on tällä hetkellä reilut 71 tartuntaa sataatuhatta asukasta kohden koko Suomessa viimeisen kahden viikon ajalta.

Korkein ilmaantuvuusluku on yhä Varsinais-Suomessa, missä on reilut 145 tartuntaa sataatuhatta asukasta kohden. Toiseksi suurin luku on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin lähes 127. Muilla alueilla ollaan alle koko maan keskiarvon.