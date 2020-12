AstraZenecan rokotetta voidaan joutua EU-maissa vielä odottamaan –Euroopan lääkevirasto ei ole vielä edes vastaanottanut valmistajan hakemusta

Justin Tallis

AstraZenecan mukaan rokote tehoaa myös Britanniassa todettuun aiempaa helpommin leviävään uuteen virusmuunnokseen.

Lääkeyhtiö AstraZenecan ja Oxfordin yliopiston kehittämä koronarokote on hyväksytty käyttöön Britanniassa, kertoivat viranomaiset keskiviikkona. AstraZenecan mukaan rokote tehoaa myös Britanniassa todettuun aiempaa helpommin leviävään uuteen virusmuunnokseen.

Rokotetta pidetään erittäin lupaavana myös siksi, että sitä voidaan säilyttää jääkaapissa ja yksi pistos maksaa vain noin kaksi puntaa eli noin 2,20 euroa.

Terveysministeri Matt Hancockin mukaan Britannia aloittaa ensimmäisenä maana rokotteen käytön maanantaina.

"On mahtavaa, että voimme päättää vuoden 2020 tällaiseen toivon pilkahdukseen. Rokote on se tie, jota pitkin pääsemme eroon tästä pandemiasta. Nyt meidän on vain pidettävä päämme kylmänä yhdessä", Hancock sanoi Twitterissä.

AstraZenecan toimitusjohtaja Pascal Soriot sanoi sunnuntaina, että rokote tarjoaa sataprosenttisen suojan koronaviruksen aiheuttamalle vakavalle taudille.

Rokotteen käyttölupaa EU:ssa voidaan vielä joutua odottamaan. Deutsche Wellen mukaan sen käyttöä EU:ssa ei välttämättä hyväksytä ainakaan ennen helmikuuta.

Euroopan lääkeviraston EMA:n apulaisjohtaja Noel Wathion kertoi eilen belgialaiselle sanomalehdelle Het Nieuwsbladille, että EMA ei ole vielä edes vastaanottanut AstraZenecan hakemusta rokotteelle. Siksi hänestä on epätodennäköistä, että rokote saataisiin EU:ssa käyttöön tammikuun aikana.

"Tarvitsemme lisätietoa rokotteen turvallisuudesta, ja sen jälkeen yrityksen on tehtävä virallinen hakemus. Emme voi antaa lupaa vain meille lähetetyn lehdistötiedotteen pohjalta", hän sanoi.

Saksan rokote- ja lääkeviranomaisen Paul Ehrlich -instituutin johtaja Klaus Cichutek taas sanoo, että rokote voidaan hyväksyä nopeastikin, kun hakemus on jätetty.

Deutsche Wellen mukaan EU on tilannut AstraZenecalta noin 400 miljoonaa rokoteannosta.

EU on aloittanut rokotukset Biontechin ja Pfizerin koronarokotteella viikonloppuna. EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen kertoi tiistaina, että kyseistä rokotetta tilataan 100 miljoonaa lisäannosta.