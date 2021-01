"Koira oppii päiväkodissa sosiaalisia taitoja samalla tavalla kuin lapsikin" – koirien päiväkodit ovat yleistyneet kaikkialla Suomessa

Koronan aiheuttama etätyön yleistyminen on laskenut koirien päivähoidon tarvetta merkittävästi, mutta asiakaskunta on vakiintunut.

LEHTIKUVA / Emmi Korhonen

Henrikki Jussila perusti Tassumafian 2,5 vuotta sitten.

Koirien päiväkodit ovat yleistyneet viime vuosina kaikkialla Suomessa. Useimmiten ne sijaitsevat kuitenkin suuremmissa kaupungeissa, ja esimerkiksi Helsingissä toiminta on aktiivisempaa kuin Jyväskylässä. Oulusta kerrotaan, että palvelu on lopetettu vähäisen kysynnän takia.

Koirahoitoloiden ja -päiväkotien pitäjät kertovat samaa tarinaa: koiran hyvinvointipalveluihin panostaminen on lisääntynyt viime vuosina räjähdysmäisesti, samalla vauhdilla kuin koiran merkitys perheessä on kasvanut.

"Koiran hyvinvointiin panostamisesta on tullut yleisesti hyväksyttävää. Koiran mielihyvää ja mielialoja mietitään todella paljon. Ihmiset usein kertovat, että koirani ei tykkää siitä ja tästä", sanoo Suomen ensimmäisen koirakylpylän yrittäjä Tuovi Ahola.

Hänen mukaansa koiran hyvinvointiin eivät satsaa ainoastaan kaupungeissa asuvat uraihmiset.

"Esimerkiksi metsästyskoirat ovat aika kalliita, kuten niiden kouluttaminenkin. Siksi metsämiehet ovat alkaneet panostaa esimerkiksi koirien hierontaan."

Henrikki Jussila perusti Tassumafian 2,5 vuotta sitten Helsingin Ruoholahteen. Elokuussa yritys laajeni Kallioon. Liiketilasta puolet toimii lemmikkien ruoka- ja tarvikemyymälänä, puolet päiväkotina sekä koulutus- ja trimmaustilana ja kissahotellina. Molemmissa tiloissa on päivähoitomahdollisuus noin 20 koiralle.

"Vaimoni oli käyttänyt vanhempaa koiraamme päivähoidossa, ja itse perinteikkäänä miehenä olin vähän sitä mieltä, että eihän sellaista mihinkään tarvitse", Jussila naurahtaa.

Metsästystä koiransa kanssa harrastava Jussila kuitenkin huomasi nopeasti päivähoidossa olleen koiran lisääntyneen sosiaalisuuden.

"Paras esimerkki oli se, kun jänismetsällä koirani sattui kohtaamaan hirvikoiran, eikä siitä tullut mitään tappelua. Koira oppii päiväkodissa sosiaalisia taitoja samalla tavalla kuin lapsikin. Varsinkin isossa kaupungissa on paljon ihmisiä ja toisia koiria, joita on opittava kohtaamaan."

Koronan aiheuttama etätyön yleistyminen on laskenut koirien päivähoidon tarvetta merkittävästi, mutta asiakaskunta on vakiintunut.

"Meillä on vakioasiakkaita, jotka näkevät, että on hyvä tuoda koira päivähoitoon purkamaan energiaa ja näkemään kavereita. Kyllähän koiran paras kaveri on toinen koira. Ei aikuinenkaan saa aktivoitua lapsen kanssa leikkiä yhtä hyvin kuin toinen lapsi."

Jussila luonnehtii koirapäiväkodin tyypilliseksi asiakkaaksi hyvin toimeentulevan, uraa tekevän naisen, joka käyttää palvelua kaksi, kolme kertaa viikossa. Kaupungista riippuen päivähinta vaihtelee 25–40 euron välillä.

"Kun ei voida aivan kaikkea liikuntaa ja yhdessäoloa antaa tiettyinä viikonpäivinä, koira tulee päivähoitoon, missä saa tarvittavan liikunnan ja sosiaalisenkin elämän. Näin koira voi paremmin."

Yleensä koirat saapuvat päiväkotiin kahdeksan jälkeen ja kotiutuvat neljän, viiden aikaan iltapäivällä. Päiväohjelma noudattelee tuttua linjaa.

"Aamulla otetaan heti ilo irti, kun nähdään vanhoja laumakavereita, ja sitten kello 10:n tai 11:n aikaan ollaan yleensä jo vähän väsyneitä ja levätään hetki. Puolenpäivän aikaan lähdetään laumalla koirapuistoon, missä ollaan 45 minuutista tuntiin. Sieltä palattua lepäillään, on vähän niin kuin päiväunien aika", Jussila kuvailee.

"Neljän, viiden aikaan koirat alkavat jo selkeästi odotella emäntänsä tai isäntänsä tuloa."

Poikkeusaika on synnyttänyt "koronakoira"-ilmiön. Epidemia on saanut suomalaiset hankkimaan koiria selkeästi normaalia vilkkaammin. Jussila uskoo tämän lisäävän päivähoidon tarvetta.

"Toki tämä on siinä mielessä hyvä aika ottaa koira, että pennun ei tarvitse olla ensimmäisiä viikkojaan yksin. Poikkeusaikana kotona on ollut aina joku, ja siitä on tullut koiralle normi. Voi olla aika dramaattinen tilanne, kun ensi kertaa koira jää kokonaan yksin. Paikkoja voi hajoilla ja tulla ahdistusta", Jussila ennustaa.

Seinäjoelta vuonna 2016 aloittanut Lemmikkihotelli Doggies & Kitties tarjoaa nykyään viidellä paikkakunnalla myös koirien päiväkotipalveluita franchising-periaatteella. Jyväskylässä toimintaa on ollut vuodesta 2018 Jaana Urpilaisen vetämänä.

330 neliön tiloissa on 32 huonetta koirille ja seitsemän kissoille. Tarjolla on myös ympärivuorokautista hoitoa sekä pesuja, föönauksia, kynsien leikkuuta ja koulutuksia.

Urpilaisen mukaan päivähoidokit viettävät aikaa omassa huoneessaan, mutta ne ulkoilevat neljästi päivässä sekä saavat jonkin muun aktiviteetin.

"Tietysti koirat pääsevät leikkimään keskenään, mutta aika iso osa esimerkiksi urosten omistajista sanoo, että koira ei saa olla toisten kanssa tekemisissä. Ja aikuisilla koirilla menee usein hermo pentujen kanssa."

Kuopion Kurkimäessä sijaitsevassa Lemmikkikeskus Viiksessä koirien päivähoitoa on ollut tarjolla nelisen vuotta. Palveluun kuuluu myös kuljetusmahdollisuus, eli lemmikki haetaan hoitoon pidemmänkin matkan päästä.

"Tänne on kuitenkin matkaa Kuopion keskustasta, eikä monella asiakkaalla välttämättä ole autoa. Kuljetusten määrä on kasvanut koronan aikana kolmisenkymmentä prosenttia", yrittäjä Saara Weckström kertoo.

Hänen mukaansa päivähoito on lisääntynyt vuosi vuodelta.

"On ihana asia, että ihmiset ovat pikkuhiljaa alkaneet ymmärtää, että koirien päivähoito on kaikkien hyvinvointia. Kun omistajan ei tarvitse työpäivän aikana miettiä, että mitähän tuhoja koira tekee kotona tai haukkuuko se. Lisäksi pienten pentujen pitää syödä neljäkin kertaa päivässä, ja päivähoidossa ruokinta onnistuu."

Viiksessä noudatetaan päivätaukoa, jolloin asiakaspalvelu suljetaan ja tiloissa liikkuu vain oma väki.

"Silloin haukkuminen loppuu, ja kuorsaus alkaa. Koirien stressitaso selkeästi laskee, ja tauon aikana aktiivisemmatkin koirat rauhoittuvat."

Weckströmin mukaan "teini-ikäinen tuholainen" saattaa olla hoidossa maanantaista perjantaihin, toinen tulee kerran viikossa.

"Jotkut käyvät myös päivähoidossa harjoittelemassa, jos perheelle on tulossa lomamatka, jonka vuoksi koira on tulossa hoitolaan pidemmäksi aikaa."

Viiksessä koirien päiväohjelma suunnitellaan asiakkaan toiveiden mukaan. Koirat ulkoilevat tarhassa neljästä kuuteen kertaan päivässä, ja asiakas voi lisämaksusta valita koiralleen myös erimittaisia metsälenkkejä.

"Tarhoissa riittää niin paljon haisteltavaa, että se käy monenlaisesta aktiviteetista. Monet koirat väsähtävät siitä."

Kaksitoista vuotta sitten Hyvinkäälle koirakylpylän perustanut Tuovi Ahola kertoo, että uimalatoiminta on korona-aikana suorastaan räjähtänyt. Lähiseuduille on tullut uusia toimijoita, mikä on vain lisännyt kysyntää.

"Tein yhtenä vuonna laskelman, että olimme pesseet altaaseen 12 000 koiraa. Esimerkiksi itsenäisyyspäiväviikonloppuna täällä uitiin molempina päivinä aamuyhdeksästä iltakahdeksaan eli noin 90 koiraa päivässä", Onnenkoiran yrittäjä kertoo.

Ahola kuvailee koirauintia perheen yhteiseksi laatuajaksi, koska omistaja on aina mukana.

"Koirilla on vähän sama ongelma kuin meillä ihmisillä, eli normaalielämä ei tuota meille tarpeeksi liikuntaa. Vaikka ajattelemme, että teemme koiriemme kanssa hirveästi, harva kuitenkaan pystyy liikuttamaan eläintään niin paljon kuin se tarvitsisi."

Kylpylä tarjoaa myös suolahuoneen sekä monenlaista hoito- ja koulutuspalvelua. Hoitolan ohessa on myös päiväkotipalvelu, mutta sen käyttö on vähäistä.

"Me maalaiset olemme vähän sellaisia, että jos meillä on kymmenen tunnin työpäivät, me emme ota koiraa. Täällä päivähoidokit ovat yleensä sellaisia, jotka hajottavat kotona kaiken, tai joilla on vaikka lääkekuuri."

Aholan mukaan hoidontarpeen voi synnyttää myös matka, aviokriisi tai vaikkapa lattiaremontti.