Suomalaisten into muuttaa maalle kirittää asuntokauppaa – omakotitalojen ja loma-asuntojen kysyntä kasvaa

Koronasta huolimatta asuntokauppa kävi viime vuonna ennätyksellisen vilkkaasti. Edes joulukuussa asuntokauppa ei hiljentynyt, kuten perinteisesti on käynyt, ilmenee Suomen Kiinteistövälittäjät ry:n välittäjilleen tekemästä kyselystä.

Kari Salonen

Omakotitaloille on kysyntää ympäri Suomen.

Korona sai suomalaiset tekemään etätöitä, mikä näkyy isojen asuntojen kysynnän kasvuna. Ihmiset haluavat kodin, jossa on hyvä tehdä töitä ja jota ympäröi oma piha. Kovin kauas työpaikasta ei kuitenkaan haluta muuttaa, kertoo Suomen Kiinteistönvälittäjät ry (SKVL) toimitusjohtaja Jussi Mannerberg.

Pienempien kuntien tilaisuus on nyt tässä. Mikäli palvelut ja liikenneyhteydet säilyvät paikkakunnilla, on myönteinen muuttoliike mahdollista, Mannerberg kertoo SKVL:n tiedotteessa.

Vuosi 2020 painuu historiaan ennätyksellisen vilkkaana asuntokauppojen vuotena. Jopa joulukuussa suomalaiset hankkivat uusia koteja vauhdikkaasti, vaikka perinteisesi vuoden viimeinen kuukausi hiljentää asuntomarkkinat.

Tahti ei näytä hiljenevän alkuvuodesta vaan asunnot vaihtavat omistajaa vauhdilla, SKVL ennustaa. Suomalaiset haluavat ostaa erityisesti omakotitaloja ja loma-asuntoja. Molempien asuntotyyppien kaupan SKVL arvioi kasvavan tänä vuonna yhteensä 4–6 prosenttia.

Myös vuokra-asuntojen kaupan odotetaan kasvavan noin kolme prosenttia. Vuokra-asuntomarkkinoita kuitenkin hiljentää opiskelijoiden siirtyminen koronan takia etäopiskeluun. Kunhan pandemia alkaa väistyä, tilanne palaa normaaliksi, SKVL arvio.

Yhdistyksen mukaan asuntosijoittajia hämmentää valtionvarainministeriön kaavailut yhtiö- ja peruskorjauslainojen vähennysoikeuden poistamisesta. Mikäli ministeriön suunnitelmat toteutuvat, vuokra-asuntojen vuokrat saattavat nousta.

Pääkaupunkiseudulla on kova kysyntä hyväkuntoisista asunnoista. Isommat perheasunnot käyvät kaupaksi. Kysyntä on jopa hiukan ylikuumentunut, mikä on johtanut asuntojen hintojen nousuun. SKVL ennustaa asuntojen kallistuvan edelleen alkuvuodesta.

”Nurmijärvi-ilmiö on toteutunut”, Mannerberg kuvaa pääkaupunkiseudun asuntomarkkinoita. Eniten halutaan ostaa uusia hyväkuntoisia asuntoja omakoti-, pari- ja rivitaloista erityisesti 50 kilometrin säteellä Helsingistä. Kaupankäynnin ainoa este on tarjonnan puute.

Turun seudulle omistajaa vaihtavat erityisesti kerrostaloasunnot. Tampereen suunnalle SKVL ennustaa poikkeuksellisen vilkkaita asuntomarkkinoita. Erityisesti ihmiset haluavat kodeikseen omakotitaloja tai asunnon rivitalosta.

Myös Oulun asuntomarkkinoille ennustetaan vilkasta alkuvuotta. SKVL:n mukaan Oulun asema kasvukeskuksena nostaa sen markkinoissa kolmen suuren kasvukeskuksen pääkaupunkiseudun, Tampereen ja Turun tuntumaan.

Jyväskylä on Keski-Suomen veturi ja edelleen viidenneksi suurin kasvukeskus asuntokauppojen määrällä mitattuna. Hyväkuntoisten omakotitalojen ja rivitaloasuntojen kauppa käy ja sen arvioidaan entisestään vilkastuvan.

Neljä kasvukeskusta poislukien Etelä-Suomen kunnista erityisesti Hankoon ja Raaseporiin on tulijoita. Kouvolan tilanne on kohentunut ja Lahdesta ihmiset haluavat uudempia hyväkuntoisia koteja. Forssa houkuttelee huokeilla hinnoilla ja kohtuullisella sijainnillaan työmatkoja ajatellen. Hämeenlinnan maaseudulta halutaan ennen kaikkea omakotitaloja. SKVL ennustaa alueelle vilkasta loma-asuntokauppaa.

Kaakkois-Suomessa on pula hyväkuntoisista asunnoista. Kauppa käy ja erityisesti omakotitalojen kaupan SKVL ennustaa kasvavan 7 prosenttia.

Etelä-Savosta ihmiset ostavat loma-asuntoja ja metsää. Asunnoille ei sen sijaan ole liiemmin kysyntää, koska maakunta kärsii muuttotappiosta.

Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa erityisesti Joensuussa ja Kuopiossa odotetaan omakotitalokauppojen määrän kasvavan. Talven väistyessä mökit alkavat SKVL:n arvion mukaan vaihtaa vilkkaasti omistajaa.

Satakunnan asuntomarkkinoita vaivaa opiskelijoiden puute. Koronan väistyessä ja opiskelijoiden pikkuhiljaa palatessa kaupankäynti vilkastuu ja vuokra-asuntomarkkinat elpyvät, SKVL ennustaa.

Pohjanmaalla odotellaan ostajien mielenkiinnon heräämistä. Myönteistä on, että Vaasassa asuntokauppojen määrät nousivat viime vuoden lopulla.

Vaasassa kauppamäärät nousivat selvästi viime vuoden lopulla. Alkuvuoden odotetaan tuovan uutta vauhtia asuntokauppaan, kun myyjät rohkaistuvat myymään.

Pohjois-Suomessa Rovaniemen tuntumassa halutaan ostaa erityisesti suhteellisen uusia rivitaloasuntoja sekä omakotitaloja. Kemissä ja Torniossa odotetaan biotuotetehtaan piristävän asuntomarkkinoita töiden perässä muuttavien ansiosta.

SKVL on maamme suurin ja vanhin alan toimija. Yhdistys on laatinut asuntomarkkinoiden alkuvuotta koskevan ennusteen kysymällä arvioita 1 600 välittäjältään. Kyselyyn vastasi 70 prosenttia jäsenyrityksistä.

Lue myös:

MT-gallup: 68 prosenttia kaupunkilaisista ajattelee maaseudun vetovoiman kasvaneen koronan aikana