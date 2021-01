Nyt Suomella menee pelibisneksessä mainiosti vähintään Euroopan mittakaavassa – asiantuntija varoittaa yhdestä asiasta, joka voi pahimmillaan romuttaa vuosien määrätietoisen työn

Jarkko Sirkiä

Jotta Suomen hyvä asema pelialalla säilyy myös tulevaisuudessa, peliyhtiöiden täytyy kuunnella pelaajia herkällä korvalla.

Suomella on viime vuosina mennyt vähintään Euroopan mittakaavassa hyvin peliteollisuudessa. Liikevaihdolla mitattuna Suomi on ollut Euroopan kärkikolmikossa. Kun liikevaihto on suhteutettu maamme asukaslukuun, on Suomi ollut jopa koko maailman mittakaavassa kärkipaikalla.

Eräs virhe voi kuitenkin vesittää pelialan eteen vuosien varrella tehdyt panostukset. Tampereen yliopiston pelikulttuurien tutkimuksen apulaisprofessori Olli Sotamaa varoittaa, ettei pelialan yritysten pidä olla liian tyytyväisiä saavuttamastaan menestyksestä. Toisin sanoen ei pidä laiskistua ja kuvitella, että pelien tekeminen kyllä osataan ikään kuin automaattisesti jatkossakin.

"Peliala muuttuu jatkuvasti. Pelaavat yleisöt ja niiden maku muuttuvat jatkuvasti. Se, mikä toimi viisi tai kolme vuotta sitten, ei välttämättä juuri sillä lailla toimikaan", Sotamaa muistuttaa.

Aseman menettämisen voi onneksi välttää ainakin teoriassa aika yksinkertaisesti. Se nimittäin edellyttää sitä, että pelaajia kuunnellaan herkällä korvalla.

Lisäksi Sotamaa liputtaa sen puolesta, että pelistudioihin kannattaa rekrytoida monipuolisesti erilaista osaamista. Hän haluaisi esimerkiksi nähdä pelistudioissa nykyistä enemmän naisia, sillä myös pelaavien naisten määrä on viime vuosina lisääntynyt.

