Suomessa annettu miltei 20 000 annosta koronarokotetta, uusia tartuntoja raportoitiin lähes 300

Taudin ilmaantuvuus Suomessa on nyt melkein 60. Ilmaantuvuus kertoo tautitapaukset kahden viikon ajalta sataatuhatta asukasta kohden. LEHTIKUVA / Heikki Saukkomaa

Suomessa on annettu lähes 20 000 annosta koronarokotetta, arvioi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Rokotusrekisterin mukaan rokoteannoksia on käytetty 11 135 kappaletta, mutta tiedot tarkentuvat THL:n mukaan takautuvasti, joten todellinen määrä on ilmoitettua suurempi.

Perjantaina THL kertoi, että Suomessa on raportoitu kaksi uutta koronaviruksen aiheuttamasta taudista johtuvaa kuolemantapausta. Yhteensä koronakuolemia on Suomessa tilastoitu 586 kappaletta epidemian alusta alkaen.

THL:n tilastojen mukaan sairaalahoidossa on 176 koronapotilasta. Heistä teho-osastolla on 29.

Uusia koronatartuntoja on raportoitu tänään 296. Kahden viime viikon aikana on ilmoitettu 3 420 tartuntaa, mikä on 1 155 tapausta vähemmän kuin edeltävien kahden viikon aikana.

Päijät-Hämeessä annetaan yli tuhat koronavirusrokotetta ensilinjan työntekijöille sekä muille sosiaali- ja terveysalan työntekijöille tämän viikon loppuun mennessä, kertoo Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä Päijät-Sote tiedotteessaan. Ensi viikolla sosiaali- ja terveysalan henkilöstön rokotuksiin on Päijät-Soten mukaan varattavissa noin 500 aikaa.

Fimealle on tähän päivään mennessä rekisteröity seitsemän haittavaikutusilmoitusta koronavirusrokotteesta. Yleisimmin ilmoitetut haittavaikutukset ovat allergiset reaktiot, mukaan lukien anafylaktinen reaktio, rokotuskohdan reaktiot sekä lihaskipu, kertoo Fimea.

Tiedot koskevat Fimean mukaan epäiltyjä yhteyksiä, jotka kuvaavat ilmoittajien havaintoja ja näkemyksiä. Päätelmiä rokotteiden hyödyistä ja riskeistä voidaan tehdä vasta, kun kaikki asiaankuuluvat tiedot on käyty tieteellisesti läpi osana lääkkeen turvallisuusseurantaa.

Fimea on lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus, jonka tehtäviin kuuluu muun muassa lääkealan valvonta.

Ensimmäiset koronavirusrokotukset aloitettiin Suomessa 27. joulukuuta. Suomessa on tällä hetkellä käytössä vain Biontechin ja Pfizerin valmistama rokote. Kyseinen rokote oli ensimmäinen, joka sai myyntiluvan EU:ssa.