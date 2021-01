Twitter on jäädyttänyt Donald Trumpin käyttäjätilin pysyvästi – Trump otti käyttöönsä presidentin virallisen Twitter-tilin ja syytti palvelua poliittisesta hiljentämisestä

Kuvakaappaus väistyvän presidentin Donald Trumpin käyttäjätilistä sen jälkeen, kun Twitter kertoi jäädyttäneensä tilin pysyvästi. LEHTIKUVA/AFP

Twitter on pysyvästi jäädyttänyt Yhdysvaltain väistyvän presidentin Donald Trumpin henkilökohtaisen käyttäjätilin. Sosiaalisen median yhtiö kertoo asiasta blogissaan.

Trumpin Twitter-tili on jäädytyksen myötä kaikkine julkaisuineen kokonaan piilotettu. Twitter on ollut Trumpille merkittävä viestintäkanava ja äänitorvi. Hänellä oli tilillään yli 88 miljoonaa seuraajaa.

Yhtiö perustelee päätöstään riskillä väkivaltaan yllyttämisestä jatkossa. Twitter kertoo tarkastelleensa Trumpin viimeaikaisia tviittejä, niiden kontekstia sekä kuinka niitä tulkitaan Twitterissä ja sen ulkopuolella.

"Tämän viikon kammottavien tapahtumien yhteydessä teimme keskiviikkona selväksi, että Twitterin sääntöjen uudet rikkomukset saattavat johtaa juuri tähän", yhtiö kirjoittaa.

Henkilökohtaisen tilinsä sulkemisen jälkeen Trump otti käyttöönsä Yhdysvaltain presidentin virallisen Twitter-tilin. Trump ehti julkaista @POTUS-tilillä neljän tviitin ketjun. Tviiteistä kertovat muun muassa Guardian-lehti ja uutiskanava CNN.

Kirjoituksissa Trump syytti Twitteriä siitä, että palvelu liittoutuu hänen poliittisten vastustajiensa kanssa ja yrittää hiljentää hänet sekä hänen kannattajansa.

"Olemme neuvotelleet useiden eri sivustojen kanssa, ja teemme pian ison ilmoituksen, samalla kun tarkastelemme mahdollisuuksia rakentaa oma alustamme lähitulevaisuudessa. Meitä ei hiljennetä", Trump kirjoitti.

Twitter poisti Trumpin tviitit välittömästi. Yhtiö vahvisti usealle medialle, että toisen tilin käyttäminen palvelusta erottamisen jälkeen on Twitterin sääntöjen vastaista.

Twitter sulki aiemmin Trumpin tilin väliaikaisesti 12 tunnin ajaksi sen jälkeen, kun Trumpin tukijat yrittivät vallata kongressitalon keskiviikkona. Twitter antoi ukaasin, että jos Trumpin lietsovia tviittejä ei poisteta, tili pysyy suljettuna.

Tämän jälkeen Trump siisti Twitter-tiliään, ja tili avattiin väliaikaisen pannan jälkeen. Trump julkaisi reilu vuorokausi mellakoiden jälkeen sovittelevasävyisen videon tilillään. Videolla hän vakuuttaa keskittyvänsä sujuvan vallanvaihdon turvaamiseen ja tuomitsi kongressirakennukseen kohdistuneen mellakoitsijoiden hyökkäyksen.

Pian videon julkaisun jälkeen sävy muuttui jälleen Trumpille ominaisempaan suuntaan. Hän tviittasi, että häntä vaaleissa äänestäneillä 75 miljoonalla "patriootilla" on "jättimäinen ääni" pitkälle tulevaisuuteen.

"Heitä ei halveksita tai kohdella epäreilusti millään tavalla tai muodolla", Trump kirjoitti.

Trump myös ilmoitti, ettei aio osallistua tulevan presidentin Joe Bidenin virkaanastujaisiin 20. tammikuuta. Hän on ensimmäinen presidentti sitten vuoden 1869, joka jättää osallistumatta seuraajansa virkaanastujaisiin.

Twitter avaa sulkemispäätöksensä taustoja, johon Trumpin viimeisimmät tviitit patriooteista ja virkaanastujaisista ovat suoraan vaikuttaneet. Yhtiön mukaan nämä tviitit tulee lukea laajemmassa kontekstissa Yhdysvaltojen jännitteiden sekä lisääntyneen kansainvälisen keskustelun vuoksi.

Presidentin tviittejä voidaan myös käyttää saamaan ihmisiä liikkeelle, Twitter perustelee.

"Me olemme todenneet, että nämä tiivit rikkovat väkivallan ihannoinnin sääntöjä, ja käyttäjä @realDonaldTrump tulee välittömästi sulkea palvelusta pysyvästi", yhtiö avaa päätöstään.

Twitterin säännöissä kielletään väkivallan ihannointi, mikä voisi saada ihmisiä toistamaan väkivaltaisia tekoja. Twitterin mukaan Trumpin viimeisimmät tviitit todennäköisesti rohkaisevat ihmisiä toistamaan rikokset, jotka tapahtuivat keskiviikkona kongressin mellakassa ja valtausyrityksessä.

Yhtiön mukaan suunnitelmat aseellisten mielenosoitusten järjestämiseen ovat jo alkaneet lisääntyä Twitterissä ja sen ulkopuolella. Twitterin mukaan Capitol-kukkulalle ja kongressin rakennuksiin on suunniteltu uutta hyökkäystä 17. tammikuuta.

Lisäksi Trumpin ilmoitus olla osallistumatta Bidenin virkaanastujaisiin tulkitaan hänen tukijoidensa joukossa jälleen vahvistukseksi, että marraskuun presidentinvaalit olivat vilpilliset, Twitter perustelee. Samalla julkaisu voidaan tulkita pyörtävän Trumpin avustajan Dan Scavinon torstaina julkaiseman lausunnon, jossa Trump lupasi vallan vaihtuvan rauhanomaisesti.

Tviitti voi myös rohkaista väkivaltaisia tekoja harkitsevia siitä, että virkaanastujaiset ovat "turvallinen" kohde, koska Trump ei osallistu tilaisuuteen, Twitter perustelee.

Trumpin tviitin sanoja "amerikkalaiset patriootit" tulkitaan tukena mellakoissa väkivaltaisia tekoja tehneille, Twitter lisää. Yhtiön mukaan tviittiä voidaan tulkita jälleen merkkinä siitä, ettei hän aio tehdä rauhanomaista vallanvaihtoa ja että hän tukee, vahvistaa ja suojelee niitä, jotka uskovat hänen voittaneen vaalit.

Twitterin mukaan heidän palvelunsa tavoitteena on, että yleisö voi kuulla suoraan äänestämiään virkamiehiä ja maailman johtajia. Twitterin mukaan periaatteena on, että ihmisillä on oikeus pitää valtaa pitäviä vastuussa julkisesti.

Twitter kertoo tehneensä selväksi, että nämä tilit eivät kuitenkaan ole heidän sääntöjensä yläpuolella eikä Twitteriä voi käyttää muun muassa väkivaltaan yllyttämiseen.

"Jatkamme avoimuutta käytäntöjemme ja niiden täytäntöönpanon suhteen."

Keskiviikon tapahtumien jälkeen somejätit sulkivat ensimmäistä kertaa Trumpin käyttäjätilejä. Aiemmin muun muassa Twitter on laittanut varoitukset Trumpin perättömien tviittien kylkeen.

Facebook ilmoitti torstaina jatkavansa Trumpin blokkaamista Facebookista ja Instagramista toistaiseksi ja ainakin seuraavien kahden viikon ajan, kunnes rauhanomainen vallanvaihto on saatu tehtyä.

Twitter sulki myös Trumpin tukijoiden tilejä QAnon-yhteyksien takia, joukossa presidentin entinen neuvonantaja

Twitter on jäädyttänyt myös Yhdysvaltain väistyvän presidentin Donald Trumpin tukijoiden käyttäjätilejä valheellisen tiedon ja väkivaltaan lietsomisen takia, kertoo muun muassa NBC News.

Joukossa ovat esimerkiksi Trumpin entinen turvallisuuspoliittinen neuvonantaja Michael Flynn sekä Trumpin lakitiimissä toiminut asianajaja Sidney Powell. Flynn ja Powell ovat tunnettuja ja näkyviä QAnon-salaliittoteorian kannattajia.

Twitterin edustaja kertoo NBC:lle, että tilit on suljettu Twitterin sääntöjen vastaisina.

"Olemme olleet selkeitä siitä, että ryhdymme voimakkaisiin toimiin käyttäytymisessä, joka voi johtaa haittoihin offlinessa. Kun otetaan huomioon tämäntyyppiseen käyttäytymiseen liittyvä uusi mahdollisuus väkivaltaan tulevina päivinä, me jäädytämme pysyvästi tilit, joiden tarkoitus on yksinomaan jakaa QAnon-sisältöä", edustaja kertoi NBC:lle.

QAnon-salaliittoteoriassa on tiivistetysti kyse siitä, että maailman uskotaan olevan korruptoituneen, jatkuvaan pedofiliaan ja rituaalimurhiin syyllistyneen satanistisen valtaeliitin hallussa. Pelastajan roolissa liikkeessä on presidentti Trump.

NBC:n mukaan Flynn ja Powell molemmat tapasivat Trumpin Valkoisessa talossa viime viikkojen aikana. Tapaamiset olivat osa pyrkimyksiä kumota presidentinvaalien tulos ja tulevan presidentin Joe Bidenin voitto, NBC lisää.

Powell on julkisuudessa esittänyt räikeitä väitteitä vaalivilpistä marraskuun presidentinvaaleissa.