Kannatusalhossa rypevän kokoomuksen puheenjohtaja Orpo: "Ei huimaa eikä hermostuta"

Kokoomuksen tavoitteena on olla tulevien kuntavaalien suosituin puolue. Ylen viime gallupissa puolue oli kolmannella sijalla.

Keväällä Suomessa käydään kuntavaalit, ja kokoomuksella on tarkoitus olla vaalien suosituin puolue. Tällä hetkellä gallupien perusteella tavoitteeseen on vielä matkaa. Ylen perjantaina julkaisemassa gallupissa kokoomus oli kolmanneksi suosituin puolue 16,2 prosentin kannatuksella.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpolta kysyttiin kokoomuksen Puheenjohtajapäivien tiedotustilaisuudessa, mikä kokoomuksen oppositiopolitiikassa mättää.

Orpo painotti, että työ on vielä kesken ja todellinen gallup on vasta kuntavaalipäivänä. Orpo myönsi faktan olevan, että kaikki ei ole mennyt hyvin, kun kannatus on laskenut eduskuntavaaleista.

"Jos oppositiopolitiikassa keskittyy liikaa hallituksen kritisoimiseen, se ei kokoomuksen kannatusta nosta", hän totesi.

Orpon mukaan kokoomus keskittyy nyt omien fiksujen ratkaisuiden esittelyyn. Hän katsoo, että kokoomuksen kannatus voi nousta vain, jos puolue tarjoaa oman vaihtoehdon ja selkeän linjan. Orpo sanoi olevansa varma, että kokoomus pystyy siihen.

"Haluamme toimia maltillisesti, sivistyneesti, rakentavasti. Se on hyvin tärkeää tässä ajassa. Vastuu, ihmisistä välittäminen yhdistettynä hyvään ohjelmaan, niin kyllä se sieltä lähtee."

Orpo sanoi keskittyvänsä nyt vaaleissa menestymiseen

Ylen gallupissa suosituin puolue oli perussuomalaiset 21,9 prosentin kannatuksella, toisena oli SDP 21,4 prosentin kannatuksella. Ero kokoomuksen ja perussuomalaisten välillä on lähes kuusi prosenttiyksikköä.

Orpon mukaan kuntavaaleihin on kuitenkin vielä pitkä matka.

"Demarit ja persut kaksi pinnaa alas, kokoomus kaksi ylös, me olemme jo melkein tasoissa", Orpo sanoi.

Jos kokoomuksen kannatus laahaa alhossa myös kuntavaaleissa, se voi tietää Orpon puheenjohtajuuden päättymistä. Orpo ei suostunut vastaamaan kysymykseen siitä, mikä on kannatusraja, jolloin hän tekee niin sanotusti omat johtopäätöksensä eli jättää puheenjohtajuuden.

Hän sanoi, että kokoomuksen puheenjohtajan asema arvioidaan kokonaisuutena ja nyt hän aikoo keskittyä kuntavaaleissa menestymiseen.

"Ei huimaa eikä hermostuta", Orpo sanoi.