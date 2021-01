STM hoputtaa koronatestausta vähintään kaikille tärkeimmille rajanylityspaikoille

Helsinki-Vantaan lentoasemalla äskettäin aloitettu vapaaehtoinen testaus on toiminut erittäin hyvin, ja vain pieni joukko on kieltäytynyt testistä.

Viranomaisten toiveena on, että uusi herkästi leviävä koronavirusmuunnos saataisiin kiinni jo rajalla. Kuva koronatestauksen näytteenottopisteeltä Helsinki-Vantaan lentoasemalta. LEHTIKUVA / Roni Rekomaa

Sosiaali- ja terveysministeriön valmiusjohtajan Pekka Tulokkaan mukaan koronatestaus on aloitettava viimeistään nyt vähintään kaikilla tärkeimmillä rajanylityspaikoilla. Hän toivoo, että tässä edetään nopealla aikataululla.

"Nyt on se hetki, jossa rajoilla pitää toimia, että saadaan parempi kuva virusvarianteista", Tulokas sanoo STT:lle.

Viranomaisten toiveena on, että uusi herkästi leviävä koronavirusmuunnos saataisiin kiinni jo rajalla. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on suosittanut laajaa testaamista raja-asemilla.

Helsinki-Vantaan lentoasemalla äskettäin aloitettu vapaaehtoinen testaus on toiminut erittäin hyvin, ja vain pieni joukko on kieltäytynyt testistä. Myös satamissa tehtävää testausta on Tulokkaan mukana tarkoitus lisätä.

Maarajoista muun muassa Tornion isolla rajanylityspaikalla on jo pitkään tehty vapaaehtoisia testejä. Tulokkaan mukaan rajojen koronatestausta voidaan edelleen kehittää systemaattisempaan suuntaan Lapissa ja Länsi-Pohjan alueella. Kaakkois-Suomen tilannetta arvioidaan kokouksessa huomenna keskiviikkona.

Testaamisen käytännön järjestelyt ovat pitkälti paikallisten toimijoiden käsissä. Tulokkaan mukaan esimerkiksi Torniossa joudutaan tarkkaan miettimään, kuinka usein tiuhasti rajan yli asioivat paikalliset asukkaat on järkevää testata.

Jos ja kun testaamista rajoilla lisätään tuntuvasti, tarvitaan paljon myös testien tekijöitä. Tulokas pitää selvänä, että julkisen puolen terveydenhuoltoalan henkilöstö ei tähän yksin riitä.

"Myös kaupallinen puoli täytyy hyödyntää täysimääräisesti."

Tulokkaan mukaan tässä vaiheessa lähdetään siitä, että testit ovat vapaaehtoisia.

Hallituksen kaavailema maahantulon helpottamiseen tähdännyt lakiesitys ei ole enää aktiivisessa valmistelussa. Sosiaali- ja terveysministeriössä keskitytään nyt arvioimaan toimia nykylainsäädäntöön perustuen, kertoo lakia valmistellut johtaja Jari Keinänen STM:stä.

Maahantuloa oli tarkoitus helpottaa uudella lakimuutoksella, jolla sisärajavalvonta korvautuisi testaukseen ja karanteeneihin perustuvalla mallilla. Esitys törmäsi kuitenkin oikeudellisiin ongelmiin lausuntokierroksella. Yksi isoimmista kysymyksistä oli, miten perustella laissa esitettyjen toimien välttämättömyys koronaepidemian hillitsemiseksi.

Nykyisen lain perusteella testaaminen perustuu vapaaehtoisuuteen. Keinäsen mukaan esimerkiksi lentokentillä tehostettu testaaminen on lähtenyt hyvin käyntiin vapaaehtoisuuden pohjalta.

"Pakollista se ei ole. Tartuntatautilaki tuntee senkin, että terveystarkastukseen voidaan myös määrätyin perustein pakottaakin, mutta nyt on menty vielä vapaaehtoiselta pohjalta."

Hallituksen on määrä huomenna pohtia lisää keinoja, joilla rajoilla testaamista voidaan edelleen jouhevoittaa. Etenkin satamat ja Virosta tulevien matkustajien määrä herättävät huolta. Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) kertoi eilen Ylen A-studiossa, että Helsingin kaupunki pohtii satamien tilannetta.