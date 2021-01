Noin 45 000 ihmistä saanut koronarokotuksen – Modernan rokotetta odotettavissa viitisentuhatta annosta tällä viikolla

Taudin ilmaantuvuus on koko maassa nyt noin 64 tapausta 100 000 asukasta kohden kahden viime viikon aikana. LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ilmoitti myöhään tiistaina iltapäivällä, että Suomessa on annettu noin 45 000 koronavirusrokotetta.

THL:n johtava asiantuntija Mia Kontio kertoi STT:lle, että kaikki rokotteet on toistaiseksi annettu eri ihmisille, sillä tehosteannoksen antamiseen määriteltyä 21 päivää ei ole vielä kulunut. Suomessa ensimmäiset rokotukset annettiin 27. joulukuuta.

Monella paikkakunnalla tiedonsiirto annetuista rokotteista rokoterekisteriin alkaa tällä viikolla, joten tiedot rokoterekisteriin päivittyvät takautuvasti.

Kaikki Suomessa annetut koronavirusrokotukset ovat olleet Pfizerin ja Biontechin kehittämää valmistetta. Yhdysvaltalaisen lääkeyhtiö Modernan rokotetta on tulossa Suomeen myöhemmin tällä viikolla.

"Tällä viikolla on tulossa Modernan rokotetta Suomeen, mutta emme saaneet vielä vahvistusta minä päivänä. Sitä on tulossa viitisentuhatta annosta", Kontio kertoo.

Kontio pitää merkittävänä asiana sitä, että lääkeyhtiö AstraZeneca ja Oxfordin yliopisto jättivät tiistaina Euroopan lääkevirastolle (EMA) virallisen hakemuksen yhdessä kehittämänsä koronavirusrokotteen hyväksymisestä.

"Sieltä on sitten luvassa paljon rokotteita, koska heillä on rokotteita varastossa valmiina odottamassa jakelua", Kontio sanoo.

EMA käsittelee rokotteen hyväksymistä 25. tammikuuta alkavalla viikolla, joten helmikuun puolivälissä olisi mahdollista saada rokotetta käyttöön EU:n alueella.

THL:n mukaan Suomessa on vahvistettu tiistaina viisi uutta koronavirukseen liittyvää kuolemaa. Yhteensä koronavirukseen on Suomessa kuollut nyt 602 ihmistä.

THL kertoi, että tehohoitoa tarvitsevien potilaiden määrä on 30, mikä on kaksi vähemmän kuin maanantaina. Sairaalahoitoa tarvitsevien määrä on laskenut maanantaina ilmoitetuista luvuista kahdeksalla, ja tiistaina sairaalahoitoa tarvitsevien potilaiden määrä oli 158.

Uusia koronavirustartuntoja kerrottiin tiistaina olevan 221. Kahden viikon aikana tartuntoja on todettu 370 vähemmän kuin edeltävien kahden viikon aikana.

Taudin ilmaantuvuus on koko maassa nyt noin 64 tapausta 100 000 asukasta kohden kahden viime viikon aikana. Suurinta ilmaantuvuus on edelleen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) alueella, jossa se on noin 108. Toiseksi suurin ilmaantuvuus on Varsinais-Suomessa ja kolmanneksi suurin Kymenlaaksossa.

Koko pandemian aikana tartuntoja on varmistettu Suomessa yhteensä 39 011. Ikäryhmistä eniten tartuntoja on löytynyt 20–30- ja 30–40-vuotiailta.

THL antoi tiistaina suosituksen välttää kaikkea matkustamista Britanniaan, Irlantiin ja Etelä-Afrikkaan. Syynä suositukseen on muuntunut koronavirus, jota on havaittu kaikissa kolmessa maassa.

THL kehottaa samalla rajoittamaan kaikkea muutakin matkustamista vain välttämättömään niin kotimaassa kuin ulkomailla. THL kertoo myös, että viranomaiset ohjaavat Britanniasta, Irlannista ja Etelä-Afrikasta saapuvia matkustajia tehostetusti sekä koronavirustesteihin että karanteeniin.

Uusi koronaviruksen muunnos saattaa levitä ja tarttua aiempaa virusta nopeammin. Koronavirusrokotteiden on arvioitu suojaavan myös muuntuneen viruskannan aiheuttamalta taudilta.

Hus kertoo, että koronaviruksen ensimmäisessä aallossa löydettiin koronavirustartunta 3,3 prosentilla sen henkilökunnasta.

Husin tutkimuksesta ilmenee, että tehohoito-osastoilla koronaviruspotilaita hoitaneista vain yhdeltä löytyi koronavirustartunta, mikä tarkoittaa 0,9 prosenttia henkilökunnasta. Sitä vastoin koronaa sairastavien vuodeosastoilla työskennelleistä tartuntoja oli kahdeksalla henkilöllä eli 9,1 prosentilla.

Eniten tartuntoja löytyi kuitenkin työntekijöiltä niillä osastoilla, joilla ei ollut koronaa sairastavia potilaita, mutta joiden työntekijät olivat kokoontuneet töiden jälkeen yhteiseen tilaisuuteen.

"Eron syynä saattaa tutkijoiden mukaan olla muun muassa se, että teho-osastolla työskentelevillä on koko työajan täysi suojaus ja heidän kontaktinsa muuhun henkilökuntaan voi työaikana olla muita vähäisempää. Vuodeosastoilla esimerkiksi potilaan seurantatiedot kirjataan yleensä osaston kansliassa, missä on muutakin henkilökuntaa, kun taas teho-osastoilla kirjaaminen tapahtuu suojattuna potilaan luona", Hus kertoo tiedotteessa.

"Henkilökunnan keskinäiset kontaktit voivat olla tartuntariski eli turvaväleistä tulee huolehtia. Työpaikalla ja työajan ulkopuolella on kanssakäymistä syytä rajoittaa koronapandemian aikana", muistuttaa puolestaan ylilääkäri, professori Anu Kantele Husin Infektiosairauksien yksiköstä.

Tutkimukseen osallistui 1 095 Husin henkilökunnan jäsentä.