Marin: Nyt ei ole aika höllentää koronarajoituksia, kiristämiseen voi tulla tarvetta

Pääministeri Sanna Marin (sd.) sanoo, että nyt ei ole aika lähteä höllentämään koronarajoituksia, mutta kiristämiseen voi olla tarvetta. Viesti alueille ja kunnille on, että nykyiset rajoitustoimet on pidettävä voimassa ja on mahdollista, että toimia joudutaan vielä entisestään kiristämään.

Marinin mukaan hallitus keskustelee vakavasti ainakin rajatoimien kiristämisestä entisestään, eli pitäisikö esimerkiksi sallia vain välttämätön työmatkaliikenne. Laajamittainen testaus on otettava käyttöön kaikilla rajoilla, ei vain lentoliikenteessä.

"Tämä on tietenkin kuntien käsissä, mutta uskon, että hallitus tulee tästä hyvin voimakkaan viestin kunnille lähettämään, että nyt pitää testata niin laajasti kuin mahdollista ja myös asettaa karanteeniin silloin, kun sille katsotaan olevan tarve", Marin sanoi.

Taustalla on koronaviruksen ärhäkästi leviävä brittimuunnos, jonka leviämistä Suomessa hallitus haluaa torjua mahdollisimman tehokkaasti.

"Näyttäisi siltä, että virusmuunnos itsessään ei ole sen vaarallisempi kuin aikaisempikaan, mutta se leviää nopeammin. Ja tämä tietenkin tuo sen riskin, että sitä voi päästä leviämään väestöön nopeasti laajamittaisemmin, jolloin myös vakavia tautitapauksia tulisi enemmän ja siten myös sairaalahoidon kuormitus kasvaisi", Marin sanoi saapuessaan hallituksen neuvotteluun Säätytalolle.

Valmiuslaista ei Marinin mukaan tänään keskustella, sillä päätös ei ole nyt ajankohtainen. Jos terveysviranomaiset arvioivat riskit niin suuriksi, nämäkin päätökset on Marinin mukaan pystyttävä tekemään.