Uusia koronatartuntoja 258 – muuntunutta virusta 61 tapausta, joista valtaosa on tullut Britanniasta

LEHTIKUVA / Jussi Nukari

STM:n strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki ja THL:n ylilääkäri Taneli Puumalainen koronakatsauksessa.

Uusia koronavirustartuntoja on Suomessa todettu 258, kertoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylilääkäri Taneli Puumalainen aamupäivällä. Kahden viime viikon aikana on todettu 393 koronatartuntaa vähemmän kuin edeltävien kahden viikon aikana.

Puumalaisen mukaan koronaviruksen ilmaantuvuusluku viimeisen 14 päivän ajalta on noin 64 sataatuhatta asukasta kohti.

Puumalaisen mukaan Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella sekä Varsinais-Suomen alueella koronatapausmäärät ovat olleet laskussa joulun jälkeen.

Yhteensä Suomessa on nyt todettu pandemian aikana 39 593 koronavirustartuntaa.

THL kertoo myöhemmin päivällä muun muassa koronaviruksen vuoksi sairaalassa olevien potilaiden määrän.

Eiliseen mennessä koronavirukseen liittyviä kuolemantapauksia oli Suomessa yhteensä 602.

Toista sataa karanteenissa muunnostapausten vuoksi

Koronaviruksen muuntuneita tapauksia on todettu Suomessa 61, Puumalainen kertoi. Britannian varianttia tapauksista on 59 ja Etelä-Afrikan 2. Puumalainen osallistui torstaina THL:n ja sosiaali- ja terveysministeriön (STM) koronavirustilannekatsaukseen.

Britannian varianttia on tullut Suomeen 39 tapausta Britanniasta, 4 Ruotsista ja 3 Ghanasta. 10 tapausta on yksittäisistä maista ja 3 tapauksen alkuperästä ei ole tietoa.

"Minulla ei ole tarkkaa karanteeniin määrättyjen henkilöiden lukumäärää tiedossa. Eilen aamulla heitä oli selvästi yli toista sataa. Nämä tiedossa olevat tartuntatapaukset ja heidän lähipiirinsä on selvitetty hyvin tarkkaan", Puumalainen kertoo.

Puumalaisen mukaan karanteeniin määrätyltä ihmiseltä otetaan oireista riippumatta koronavirustesti. Ennen kuin karanteeni puretaan, testillä varmistetaan, ettei virusta ole.

"Joitakin tartuntaketjuja näihin tapauksiin on liittynyt ja lähipiirin tartuntoja on ollut. Myös niin, että on ollut kolmen sukupolven tartuntoja eli maahan saapunut henkilö on tartuttanut mahdollisesti perheenjäsenen ja sitten siitä on vielä jatkotartuntoja", Puumalainen jatkaa.

Modernan rokotetta Lappiin

Taneli Puumalaisen mukaan yhdysvaltalaisyhtiö Modernan koronavirusrokotetta toimitetaan ensisijaisesti Lappiin. Modernan rokotetta on helpompi käsitellä kuin Pfizerin ja Biontechin rokotetta, jota on säilytettävä -70 asteessa ja joka vaatii erikoiskuljetusyksiköitä.

"Alustavasti on linjattu, että tämä (Moderna) ohjattaisiin Pohjois-Suomeen Lappiin, jossa meillä on vaikeuksia Pfizerin erityiskylmää rokotetta jakaa pieniin hoivakoteihin sekä sosiaali- ja terveyshuollon yksiköihin. Etäisyydet ovat (siellä) niin suuret, että logistiikkaa on muuten vaikeaa järjestää", Puumalainen sanoi.

Modernan rokotteen ensimmäistä 5 000 annoksen toimitusta odotetaan Suomeen tällä viikolla.

Pfizerin ja Biontechin rokotetta toimitetaan Puumalaisen mukaan Suomeen tällä hetkellä viikoittain noin 50 000 annosta.

"Pfizerilta saamamme tiedon mukaan tämä vauhti jatkuu ainakin helmikuun lopulle asti. Sen jälkeen annosmäärä lähtee tämän hetken ilmoituksen mukaan nousemaan", Puumalainen kertoi.

Yli 80 prosenttia tehohoitohenkilöstöstä on rokotettu Suomessa, ja yhteensä Suomessa on annettu yli 50 000 rokotusta.

Pahin pelko joulupyhien tartuntojen kasvusta ei toteutunut - "Ja hyvä niin"

Koronavirustartuntojen ja sairaalahoitoa tarvitsevien potilaiden määrä on laskenut. STM kiinnittää kuitenkin huomiota tiedotteessaan, että uusia koronavirustartuntoja on Suomessa yhä paljon. Lisäksi koronatesteihin hakeudutaan entistä harvemmin.

"Testien määrä on edelleen noin kaksi kolmasosaa siitä, mitä se oli joulukuun alkupuolella. Se ainakin osittain – ei ehkä kokonaan – selittää sen, että positiivisten näytteiden osuus on jälleen kääntynyt nousuun. Tämä on asia, jota täytyy tarkkaan seurata", STM:n strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki kertoi tilannekatsauksessa.

Voipio-Pulkki lisäsi vielä, että tällä hetkellä tehohoidon kapasiteetti riittää.

"Ihan vielä ei olla sataprosenttisen varmoja, mutta siltä alkaa näyttää, että joulunajan juhlapyhien pelko tartuntojen lisääntymisestä ei ainakaan täysimääräisesti ole toteutunut. Ja hyvä niin."