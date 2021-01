"Työterveyshuolto ja yksityinen terveydenhuolto pitää saada ripeästi mukaan" – koronarokotuksiin halutaan lisäkäsiä nopeuttamaan julkisen puolen urakkaa

Koronarokotteita on saatu Suomeen hitaasti, alkuun vain kymmeniä tuhansia, kun odotus oli heti kättelyssä satoja tuhansia (mt.fi 11.1.).

Jarno Mela

THL arvioi, että rokottamista jatketaan todennäköisesti koko vuoden 2021 ajan.

Tilanne kuitenkin muuttuu piakkoin, kun uusia rokote-eriä saadaan maahan. Seuraavaksi tulee esiin kysymys rokotteiden rivakasta jakamisesta.

Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) ylilääkärin Paula Tiittalan mukaan Suomen covid-19-rokotestrategiassa on kuvattu rokottamisen käytännön järjestelyjä kunnissa ja sairaanhoitopiireissä.

"Käytännön rokottamisessa kunnat voivat tehdä yhteistyötä monin tavoin paikallisten toimijoiden kuten työterveyshuoltoyksiköiden ja yksityisen sektorin kanssa."

Lakipykälien mukaan valtioneuvoston asetuksen vapaaehtoisista covid-19-rokotuksista (1105/2020) mukaisesti kunnan on järjestettävä tartuntatautilain (1227/2016) 45 §:n mukaisesti yleiset vapaaehtoiset rokotukset, joiden tarkoituksena on suojata covid-19-taudilta.

Valtio huolehtii rokotuksista tartuntatautilain 10 §:ssä tarkoitetuissa valtion laitoksissa. Työterveyshuoltolaissa (1383/2001) tarkoitetulla työterveyshuollolla on oikeus osallistua rokotusten toimeenpanoon tartuntatautilain 49 §:n mukaisesti.

"Kunnissa on ammattitaitoista rokottamiseen tarvittavaa henkilökuntaa sekä pitkäaikaista kokemusta rokotusten järjestämisestä. Rokotuskoulutuksen saaneita terveydenhoitajia on Suomessa noin 23 000, lisäksi on muun muassa sairaanhoitajia, jotka ovat suorittaneet rokotusosaamisen koulutuskokonaisuuden."

Tiittalan mukaan vuosittain kunnat toteuttavat kausi-influenssarokotekampanjan, jonka aikana yli 1,5 miljoonaa henkilöä saa rokotteen.

"Pandemiarokotusten järjestämisestä on kokemusta influenssapandemian ajalta 2009–2010. Kunnat ja sairaanhoitopiirit ovat varautuneet covid-19-rokotusten järjestämiseen. Tällä hetkellä merkittävin rokotuksia hidastava tekijä on rokotteiden saatavuus Suomessa. Covid-19-rokotteita annetaan sitä mukaa kun rokotevalmistajat pystyvät niitä valmistamaan ja toimittamaan Suomeen."

MT:n ja MTK:n kuntavaalipaneelissa (MT 13.1.)keskustan puheenjohtaja, tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko sanoi, että myös yksityistä puolta tarvitaan. "Työterveyshuolto ja yksityinen terveydenhuolto pitää saada ripeästi mukaan siinä vaiheessa, kun rokotetaan suuria joukkoja."

