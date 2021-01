Miten onnettomuustutkinta, poliisin rikostutkinta ja palonsyyntutkinta eroavat toisistaan? Onnettomuustutkintakeskuksen johtaja kertoo ja selittää myös, mitä ihmettä tarkoitetaan onnettomuustutkijoita koskevalla todistamiskiellolla

Onnettomuustutkintakeskus

Onnettomuustutkinnassa hyödynnetään paikkatutkinnan lisäksi esimerkiksi asianosaisten kuulemisia, asiakirja-aineistoa ja erilaisia teknisiä tallenteita.

Onnettomuustutkintakeskuksen tutkijat näkyvät silloin tällöin samoissa uutiskuvissa poliisin ja pelastuslaitoksen edustajien kanssa. Sekä Onnettomuustutkintakeskus, poliisi että myös pelastuslaitos tekevät joissain tapauksissa tutkintaa samalla onnettomuuspaikalla.

Kolmen viranomaisen roolit eroavat kuitenkin melko paljon toisistaan. Poliisin tehtävänä on selvittää, onko asiassa syytä epäillä rikosta. Pelastuslaitos taas tekee palopaikalla palontutkintaa.

"Me teemme tätä pelkästään turvallisuuden parantamiseksi, ja se sama rooli on pelastuslaitoksen palontutkinnalla", Onnettomuustutkintakeskuksen johtaja Veli-Pekka Nurmi sanoo.

Turvallisuustutkintalain mukaan onnettomuustutkintaa ei tehdä oikeudellisen vastuun kohdentamiseksi. Onnettomuustutkintakeskuksella ei siis ole mitään tekemistä syyllisyyteen, vastuukysymyksiin ja vahingonkorvauksiin liittyvien asioiden kanssa. Tästä johtuen Onnettomuustutkintakeskuksen tutkintaraportteja ei käytännössä voida myöskään hyödyntää oikeudessa.

Lakiin on kirjattu, että Onnettomuustutkintakeskus saa halutessaan poliisilta kaiken esitutkinta-aineiston, mutta Onnettomuustutkintakeskus ei saa toimittaa aineistoaan poliisille. Lisäksi Onnettomuustutkintakeskuksen tutkijoilla on todistamiskielto.

"Normaalisti se, jos ei mene oikeuteen, kun sinne haastetaan, on rangaistavaa. Me emme saa kertoa oikeudelle mitään, mitä me olemme tutkinnassa saaneet selville", Nurmi valaisee.

Todistamiskiellon taustalla on ajatus siitä, että jos syyllisyyskysymyksiä yritetään selvittää samassa prosessissa turvallisuuden parantamisen kanssa, turvallisuuden parantaminen jää syyllisyyskysymysten jalkoihin.

Onnettomuustutkinnassa hyödynnetään paikkatutkinnan lisäksi esimerkiksi asianosaisten kuulemisia, asiakirja-aineistoa ja erilaisia teknisiä tallenteita. Paikkatutkinnassa käytetään Nurmen mukaan onnettomuustutkinnassa käytännössä samanlaisia välineitä kuin rikostutkinnassa.

"Lähtökohtaisesti, mitä lähempänä ollaan sitä onnettomuutta, sitä samankaltaisempaa työ on ja sitä läheisempää yhteistyötä teemme", Nurmi kertoo.

