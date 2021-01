Enää ei tehdä tönkköjä rahapyyntöjä vain ulkonäön kehumisen varjolla, vaan tarinat ovat aiempaa uskottavampia – KRP:n kyberrikospomo kertoo, miten viime vuosina lisääntyneet rakkauspetokset ovat vuosien varrella muuttuneet

Stiina Hovi

Siitä huolimatta, että rakkauspetokset ovat säännöllisin väliajoin esillä mediassa, otollisia uhreja huijareille löytyy edelleen.

Rakkaushuijaukset eli viralliselta nimeltään rakkauspetokset ovat lisääntyneet viime vuosina rajusti.

Keskusrikospoliisin kyberrikostorjuntakeskuksen päällikkö, rikostarkastaja Mikko Rauhamaa huomauttaa, että rakkauspetosten määrän kasvu liittyy suuremmassa kuvassa siihen, että ylipäätään kaikenlaisten petosten, erityisesti nettipetosten, määrä on kasvanut.

Poliisi on alkanut tilastoimaan rakkauspetoksia vasta vuonna 2020, joten asiasta ei ole olemassa mitään pitkän aikavälin tilastoa. Se kuitenkin tiedetään, että rakkauspetosten määrän kasvu-ura on jatkunut pitkään. Parin vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna kaikkien petosten määrä on kasvanut yli kolmanneksen.

"Rakkaushuijaukset ja -petokset on ollut aina iso ryhmä, joten sen perusteella voisi sanoa, että nämä kasvavat yhtä lailla kuin muutkin petokset", Rauhamaa sanoo.

Petosmääriä arvioitaessa on syytä huomioida myös se, että vain osa niistä tulee poliisin tietoon.

"Tämä on sijoituspetoksen lisäksi sellainen petostyyppi, jossa on hirveän iso kynnys siihen, että tehdään rikosilmoitus", rikostarkastaja painottaa.

Rikosilmoitus jää usein tekemättä häpeän takia. Toisaalta osa uhreista ei edes suostu uskomaan sitä, että on joutunut huijauksen uhriksi. Mikäli menetetty summa on verrattain pieni, uhri saattaa ajatella, ettei rikosilmoituksen tekemisestä ole mitään hyötyä. Rauhamaa kuitenkin kannustaa kaikkia petosten uhreja tekemään rikosilmoituksen.

"Olet ollut rikoksen, usein hyvin taidokkaan, uhri ja siitä pitää kertoa viranomaiselle. Se on se keino, jolla poliisi pystyy puuttumaan", hän suuntaa sanansa uhreille.

On hyvä myös muistaa se, että omasta tapauksesta kertominen voi auttaa ratkaisemaan suuren määrän muitakin tapauksia.

Siitä huolimatta, että rakkauspetokset ovat säännöllisin väliajoin esillä mediassa, otollisia uhreja huijareille löytyy edelleen. Tähän vaikuttaa ensinnäkin se, että huijareiden työjälki on parantunut. Nykyisin huijarin kehittämä taustatarina on aiempaa uskottavampi, eikä rahapyyntöjä enää esitetä yhtä suoraan kuin aiemmin.

"Siinä voi olla pitkäkin jutustelu ja keskinäisen luottamuksen rakentaminen ennen kuin ensimmäiset rahapyynnöt tulevat. Niistä petoksista on tehty tosi paljon hienostuneempia, vaikka edelleen on olemassa kömpelömpiäkin virityksiä", Rauhamaa kertoo.

Huijareiden työjäljen parantumisen lisäksi taustalla vaikuttaa se, että aktiivisten internetin ja sitä kautta myös sosiaalisen median käyttäjien määrä kasvaa vuosi vuodelta. Koska internet on nykyisin käytännössä aina saatavilla, avaa se huijareille aiempaa enemmän otollista "hyökkäyspinta-alaa".

Sitä, miksi tällaisen petorikollisuuden torjuminen on niin vaikeaa, voi lähestyä uhrien profiloinnin kautta. Huijausten kohteeksi joutuneita ihmisiä yhdistää Rauhamaan mukaan erityisesti yksi tekijä eli yksinäisyys tai elämänkriisi. Yleensä taustalla on jokin elämän mullistanut tapahtuma.

"Voi olla, että henkilö on jäänyt leskeksi, on tullut avioero tai elämässä on tullut joku muu kriisi. Ihminen on ollut yksinäinen ja lähtenyt etsimään ihan vaan juttuseuraa, ja sitä kautta hän on ollut hyvin haavoittuva tämänkaltaiselle huijaukselle", Rauhamaa kertoo.

Kuten todettua, monet rakkaushuijausten uhrit ovat yksinäisiä. Tästä johtuen heillä ei välttämättä ole ketään henkilöä, jolle voisi jakaa ajatuksiaan huijaukseen liittyen. Lisäksi tilanne myös usein hävettää. Rauhamaa kannustaa kääntymään esimerkiksi Rikosuhripäivystyksen tai oman kunnan sosiaalipalveluiden puoleen.

"On äärimmäisen tärkeää löytää joku, jonka kanssa puhua asiasta", hän sanoo.

Rakkauspetokset noudattelevat tyypillisesti kahdenlaisia kaavoja. Ensimmäinen vaihtoehto on se, että tuleva uhri etsii itselleen seuraa usein romanttisessa mielessä. Pian vaikkapa deittipalvelussa on tullut vastaan mielenkiintoinen ihminen, ja jossain vaiheessa on tullut aika sopia treffejä. Tässä vaiheessa potentiaaliselle treffiseuralaiselle on kuitenkin tullut joku este siihen, ettei treffejä voidakaan sopia. Tuo ongelma ratkeaisi rahalla.

"Usein jutellaan pitkäänkin, ja sitten tulee joku rahapyyntö", kyberrikostorjuntakeskuksen päällikkö sanoo.

Toinen tyypillinen vaihtoehto huijauksen toteuttamisessa on se, että uhria lähestytään pyytämättä esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. Huijari avaa keskustelun potentiaalisen uhrinsa kanssa usein jollain hyvin tärkeältä vaikuttavalla kysymyksellä. Kysymyksen taustalla voi olla huijarin eri sosiaalisen median alustoilla tekemä pohjatyö.

"Ihmiset jakavat itsestään hirvittäviä määriä tietoja verkossa. Sen kautta osataan etsiä sitten sitä yhteistä kulmaa, kuten yhteisiä harrastuksia tai yhteisiä tuttuja", Rauhamaa kertoo.

Mahdollista on rikostarkastajan mukaan myös se, että huijari koettaa onneaan vanhemmantyyppisellä vedätyksellä. Tässä keskiössä on se, että huijari kehuu uhrinsa ulkonäköä ja flirttailee.

"Siitä se homma sitten käynnistyy", hän sanoo.

Rakkauspetoksen uhriksi voi käytännössä joutua minkä tahansa ikäluokan edustaja, mutta tilastojen valossa uhri on useimmiten 50-60-vuotias. Uhriksi joutuminen on poliisin tilastojen perusteella hieman yleisempää naisten kuin miesten keskuudessa.

Vaikka tilastojen valossa naiset näyttäisivätkin olevan miehiä alttiimpia rakkauspetoksille, ei asia Rauhamaan mukaan välttämättä ole näin yksioikoinen.

"Onhan hyvin mahdollista, että miehillä on isompi kynnys ilmoittaa, että he ovat tulleet huijatuksi", hän muistuttaa.

Miehille lähetetään edelleen vetävän näköisten nuorten naisten kuvia. Toisaalta naisia lähestytään usein miesmallien kuvilla. Mikäli huijaus menee niin sanotusti pidemmän kaavan kautta, esiintyy huijari usein jonkin luotetun ammatin edustajana. Tyypillistä on, että huijari esiintyy vaikkapa lääkärinä tai upseerina, joka työskentelee ulkomailla.

Viime aikoina huijauksissa on noussut esiin ehkä hieman yllättävä ammattiryhmä. Nykyään huijauksia tehdään nimittäin myös esiintymällä öljynporaajana.

"Jotenkin se tarina rakentuu sen ympärille, että öljynporaaja on vaikeassa paikassa ja tarvitsee rahaa", rikostarkastaja sanoo.

Yksi variaatio rakkaushuijauksista on myös se, että huijari esiintyy vaikkapa jonain tunnettuna Hollywood-tähtenä.

"Yleensä ne ovat maailmanluokan tähtiä eli puhutaan näistä isoista nimistä vaikka elokuva- tai musiikkimaailmasta."

Tässä tapauksessa uhrit valikoidaan niin, että he ovat tykänneet tämän julkisuudenhenkilön fanisivusta sosiaalisen median kanavissaan.

"Se etenee myös hyvin nopeasti siihen, että tarvitaan rahaa joko jonkun taloudellisen ongelman ratkaisuun tai rahan kierrättämiseen", Rauhamaa sanoo.

Tarina voi mennä vaikka niin, että maailmantähden rahat ovat jumissa jossain, ja hän pyytää apua lupaamalla tuplamäärän rahaa palkkioksi.

Rakkauspetoksissa ei ole kyse mistään vaatimattomista rahasummista. Esimerkiksi vuoden 2020 kymmenen ensimmäisen kuukauden aikana tämän petoslajin rikoshyöty oli noin viisi miljoonaa euroa. Pahimmassa tapauksessa yksittäinen uhri voi menettää huijauksessa satojatuhansia euroja.

"Se huijaus on saattanut joissain tapauksissa jatkua vuosia", Rauhamaa kertoo.

Petollisen rakkauden syövereihin joutuminen on pahimmillaan johtanut siihen, että uhri on menettänyt koko omaisuutensa ja lisäksi hän on ottanut suuren summan lainaa. Tyypillisesti kuvio menee niin, että mitä kauemmin huijaus kestää, sitä enemmän rahaa uhri menettää.

Muihin petoslajeihin verrattuna rakkauspetoksista erityisen ikäviä tekee se, että niissä uhri menettää yhdellä kertaa kaksi asiaa.

"Siinä tulee traaginen tuplamenetys, kun ensin menettää ehkä jo pitkäänkin rakennetun ihmissuhteen ja sen lisäksi menee rahat. Pahimmillaan voivat mennä myös identiteettitiedot", Rauhamaa kertoo.

Puhtaan rahan lisäksi huijarit ovat joskus myös uhrin identiteettitietojen perässä. Kiinnostavia ovat vaikkapa pankkitunnukset, muut henkilötiedot ja osoitetiedot. Huijari voi olla esimerkiksi lähettämässä uhrille lahjaa, joka jostain syystä jääkin Tullin haaviin. Seuraavaksi lahjan vapauttamiseen tarvitaan rahaa.

"Samalla kalastellaan jo ne henkilötiedot, koska niillä voidaan tehdä muita petoksia. Joskus pankkitietoja saatetaan havitella rahan lisäksi myös siihen, että sitä pankkitiliä voidaan käyttää muiden huijausten rahojen siirtämiseen", rikostarkastaja avaa rikollisten toimintalogiikkaa.

Rikolliset seuraavat nykyisin aikaansa siinä mielessä, että aiemmat tilisiirtopyynnöt ovat vaihtuneet pyyntöihin virtuaalivaluutan lähettämisestä.

"Rosvot haluavat bitcoineja, koska he ovat sitä mieltä, että se on heille helpompi", Rauhamaa sanoo.

Merkittävän ihmissuhteen ja taloudellisten tappioiden lisäksi seuraukset voivat olla joissain tapauksissa hyvinkin kauaskantoisia ja moninaisia.

"Tiedetään tapauksia, joissa on mennyt läheisten kanssa välit, kun uhri ei suostu uskomaan, että on joutunut petoksen uhriksi. Sitten on lainailtu sukulaisilta rahaa, ja kun asia on lähtenyt niin sanotusti käsistä, sitten ovat lähteneet ne sukulaissuhteetkin", rikostarkastaja sanoo.

Surullista on, että monet eivät Rauhamaan mukaan usko tuleensa huijatuksi edes silloin, kun pankki tai poliisi on yhteydessä ja rahojen siirto huijarille jatkuu. Vaikeimmissa tapauksissa uhri on jopa vaihtanut pankkia, kun pankki on estänyt rahansiirrot rikollisille. Sen jälkeen rahansiirto on jatkunut uudessa pankissa.

"Poliisin tai pankin yhteydenottoon tulee suhtautua vakavasti", Rauhamaa painottaa.

Usein rakkauspetosten taustalla on järjestäytynyt rikollisuus. Vaikka kömpelömpiä huijauksia voi tehdä käytännössä kuka tahansa, on Rauhamaan mukaan etenkin taidokkaammissa ja pidempään kestävissä huijauksissa kyse järjestäytyneestä toiminnasta.

"Siellä on organisaatio, joka on hionut sen huijauskuvionsa sellaiseksi, että he saavat tarpeeksi rahaa. Tietoja ja kokemuksia siitä, mikä toimii, jaetaan löyhissä verkostoissa", Rauhamaa sanoo.

Rikolliset ovat kyberrikostorjuntakeskuksen päällikön mukaan usein hyvin nopeita reagoimaan siihen, mikäli joku huijaustapa ei toimikaan. Kun siis vaikkapa poliisi varoittelee tietystä huijaustyypistä, ovat rikolliset nopeasti muuttamassa taustatarinaa hieman toisenlaiseksi. Uhrilta voidaan nyhtää rahaa toistuvasti hyvin erilaisilla identiteeteillä, eikä tarina välttämättä jatku koko ajan saman henkilön kanssa käytävällä keskustelulla.

"Rahaa saattaa pyytää jollain ihan muulla tilillä joku, joka esiintyy vaikka viranomaisena tai postina", rikostarkastaja kertoo.

Toisin sanoen rahaa siis pyritään saamaan niin pitkään, kuin se vähänkään on mahdollista.

Huijarin voi tunnistaa Rauhamaan mukaan siitä, että ennen pitkää huijarin kanssa käytävässä keskustelussa nousee esille rahapyyntö.

"Jos joku pyytää rahaa koskaan sinua fyysisesti näkemättä, se on aika suuri varoitusmerkki", hän sanoo.

Aluksi rahapyyntö voi olla suuruudeltaan hyvin pieni. Pienellä summalla testataan Rauhamaan mukaan sitä, voisi pyynnön kohteeksi päätynyt henkilö olla potentiaalinen uhri, joka voisi maksaa jatkossa suurempiakin rahasummia.

Joskus petos voi toki jatkua myös fyysisen tapaamisen jälkeen, mutta se on Rauhamaan mukaan hyvin harvinaista.

Hälytyskellojen on syytä soida myös silloin, jos keskustelu menee rahan ympärille painostavalla tavalla. Jos siis vastapuoli painostaa tekemään jotain rahaan liittyvää ja uhkaa samalla suhteen päättämisellä, on syytä olla varuillaan.

Rauhamaa muistuttaa, että huijareiden tunnistaminen on koko ajan vaikeampaa. Yksi syy tähän kehitykseen on se, että erilasia käännösohjelmia on käytettävissä entistä runsaammin.

Vaikka siis huijauksia tehdään usein edelleen englanniksi, ei asia suinkaan aina ole näin. Näin ollen edes englanninkielistä viestiä ei voi pitää huijauksesta kertovana varoitusmerkkinä.

Huijauksen tunnistamista vaikeuttaa myös se, että nykyisin jopa kokonaisia identiteettejä varastetaan sosiaalisesta mediasta. Tästä johtuen edes profiilin kömpelyys ei paljasta huijaria. Lisäksi huijaustoiminta on kansainvälistä, eikä se rajoitu suinkaan vain yksittäisen maan sisälle.

"Koko identiteetti voidaan varastaa ja käyttää sitä näihin huijauksiin ilman, että se alkuperäinen henkilö edes tietää hänen nimissään toisessa maassa tehtävästä huijauksesta", Rauhamaa kertoo.

Rikostarkastaja vinkkaa, että huijarin voi yrittää käräyttää esimerkiksi Googlen kuvahaun avulla. Kuvan voi siis laittaa kuvahaun läpi, ja katsoa, mistä se on peräisin.

"Käänteisellä kuvahaulla saa näistä osan suoraan kiinni, että se löytyykin ihan eri nimellä netistä", hän kertoo.

On kuitenkin syytä huomata, ettei edes tämä käräytyskeino ole aukoton, sillä osa huijareista osaa vältellä kuvatarkistusta hyvin.

Rauhamaa korostaa muistamaan nykyaikana hyvin tärkeän perussäännön myös silloin, kun kyse on vaikkapa rakkauden etsimisestä. Mitään omia käyttäjätunnuksia tai salasanoja ei pidä missään tapauksessa luovuttaa ihastukselleen.

"Niitäkin voidaan käyttää ihan yhtä sumeilematta hyödyksi", hän muistuttaa.

Mikäli huijaukseen lankeaa tai epäilee langenneensa, rikostarkastaja neuvoo olemaan välittömästi yhteydessä omaan pankkiin ja poliisiin.

"Jos toimitaan nopeasti, niitä summia voidaan jäädyttää ja palauttaa sille asianomaiselle", Rauhamaa sanoo.

Jos rahat ovat siirtyneet jo ulkomaille, on niiden takaisin saaminen jo huomattavasti vaikeampaa.

Rauhamaan mukaan monet suomalaiset eivät ole tietoisia siitä, että poliisi pystyy puuttumaan myös virtuaalivaluutoilla tehtäviin tilisiirtoihin.

Lue lisää:

Traktoreihin ja moottorityökoneisiin liittyvät törkeät petokset ja niiden yritykset lisääntyneet rajusti tällä vuosikymmenellä

Keskusrikospoliisi ennustaa: Liivijengit levittäytyvät tulevaisuudessa yhä laajemmalle maaseudulla – varkaudet, petokset ja jopa ryöstöt yleistyvät

Poliisi varoittaa hämäristä venekauppiaista: "Kukaan ei pääsääntöisesti myy hyväkuntoista Päijän-soutuvenettä alle 500 euron"