Suomessa 236 uutta koronavirustartuntaa – ilmaantuvuus suurinta Helsingissä ja Uudellamaalla, matalinta Keski-Pohjanmaalla

Suomessa on raportoitu 236 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Viimeisten kahden viikon aikana on raportoitu 3 565 tartuntaa, mikä on 45 tartuntaa vähemmän kuin edellisten kahden viikon aikana. Silloin raportoitiin 3 610 tartuntaa.

Koronavirustartuntojen ilmaantuvuusluku Suomessa on nyt noin 62 tartuntatapausta sataatuhatta asukasta kohden.

Viimeisten kahden viikon ajalta ilmaantuvuusluku on selkeästi suurin Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä (Hus). Husissa koronaviruksen ilmaantuvuusluku on noin 105 tartuntatapausta sataatuhatta asukasta kohden. Toisella sijalla on Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri noin 88 tapauksella sataatuhatta asukasta kohden.

Ylivoimaisesti matalin ilmaantuvuusluku puolestaan on Keski-Pohjanmaalla, jossa koronavirustartuntojen ilmaantuvuus on noin seitsemän tapausta sataatuhatta asukasta kohden. Toiseksi matalin ilmaantuvuus on Satakunnassa, hieman vajaa 12 tartuntatapausta sataatuhatta asukasta kohden.

Yhteensä Suomessa on pandemian alusta lähtien raportoitu nyt 40 337 koronavirustartuntaa.