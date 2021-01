Kotimaa

Onnettomuustutkintakeskuksen johtaja kertoo, millaisilla taustoilla suuronnettomuuksia tutkitaan – lento-onnettomuuden tutkinnasta ei vastaa neljä lentäjää Kotimaa Matti Tuominen Onnettomuuden tutkijat toimivat oman tutkintaryhmänsä johtajan alaisuudessa.

Kuvat: Onnettomuustutkintakeskus

Itse tapauksen selvittämisen lisäksi aina on tarpeen tarkastella pelastustoimia sekä muiden viranomaisten toimia. Tästä syystä on tärkeää, että tutkijoiden osaaminen on monipuolista.