THL: Suomessa 168 uutta koronatartuntaa

Suomessa on raportoitu 168 uutta koronatartuntaa. Kuvassa koronatestauspiste Malmin lentokentällä Helsingissä. LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA

Suomessa on raportoitu 168 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Kahden viikon aikana tartuntoja on raportoitu 3 586, mikä on 81 enemmän kuin edeltävien kahden viikon aikana.

Kahden viime viikon ajalta koronaviruksen ilmaantuvuus Suomessa on noin 64 tapausta 100 000:ta asukasta kohti. Alueellisesti tartuntoja on asukaslukuun suhteutettuna todettu tänä aikana eniten Helsingin ja Uudenmaan, Varsinais-Suomen sekä Vaasan sairaanhoitopiirien alueella. Pienintä ilmaantuvuus puolestaan on ollut Keski-Pohjanmaan, Itä-Savon ja Satakunnan sairaanhoitopiireissä.

Koronavirustartuntoja on todettu Suomessa koko pandemian aikana yhteensä 40 505.

THL kertoo myöhemmin päivällä koronaviruksen vuoksi sairaalassa olevien potilaiden määrän sekä mahdollisista uusista koronavirukseen liittyvistä kuolemantapauksista.

Suomen länsirajalla Tornion ja Haaparannan rajanylityspaikalla aletaan tarjota vapaaehtoisia koronatestejä kaikille Suomeen saapuville.

Laajempi testaus aloitetaan pikatesteillä viimeistään maanantaina 25. tammikuuta, kertoo Tornion perusturvajohtaja Leena Karjalainen STT:lle. Tähän asti testejä on tarjottu vain Suomeen saapuville ulkomaalaisille.

Tornion ja Haaparannan rajan yli kulkee paljon työmatkaliikennettä. Alueella suositellaan tällä hetkellä välttämään kaikkea muuta matkustamista rajan yli.