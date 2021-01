THL suosittelee nyt yli kahden metrin turvaväliä muihin ihmisiin, syynä uudet koronavirusmuunnokset

Yli 60 000 ihmistä on saanut Suomessa rokotteen. LEHTIKUVA / Antti Aimo-Koivisto

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on tänään antanut uuden suosituksen turvaväleistä. Nyt laitos suosittelee yli kahden metrin turvaväliä muihin ihmisiin. Lisäksi lähikontakteja tulisi vähentää THL:n mukaan entisestään.

Uuden suosituksen syynä ovat uudet koronavirusmuunnokset, jotka tarttuvat ja leviävät aiempaa virusmuunnosta nopeammin.

Kasvomaskia tulisi käyttää julkisissa tiloissa, vaikka yli kahden metrin turvavälin pitäminen onnistuisikin. Tärkeää on THL:n mukaan myös huolehtia käsi- ja yskimishygieniasta sekä ladata Koronavilkku.

THL kehottaa myös hakeutumaan herkästi koronatestiin.

"Koska muuntunut koronavirus leviää helpommin, on meidän oltava entistä varovaisempia ja pidettävä yli kahden metrin turvaväliä muihin. Lähikontaktit tulisi rajata vain välttämättömimpiin. On myös tärkeää, että vähäisimmistäkin koronavirukseen sopivista oireista hakeudutaan edelleen koronatestiin", sanoo THL:n johtaja Mika Salminen tiedotteessa.

Suomessa on THL:n mukaan raportoitu 444 uutta koronavirustartuntaa. Kahden viikon aikana tartuntoja on raportoitu 3 617, mikä on 152 enemmän kuin edeltävien kahden viikon aikana.

Viimeisten kahden viikon aikana eniten koronatartuntoja on todettu 20–29-vuotiailla sekä 30–39-vuotiailla. Testejä on THL:n mukaan tähän mennessä otettu yli 2,6 miljoonaa, viimeisen vuorokauden aikana noin 8 600.

Yhteensä Suomessa on todettu tähän mennessä 41 166 koronatartuntaa. Eniten tartuntoja on todettu Helsingissä (12 111), Vantaalla (4 484), Espoossa (4 237), Turussa (2 411) ja Tampereella (1 278).

Koronatartuntojen ilmaantuvuus Suomessa on nyt 63,4 sataatuhatta asukasta kohden.

Suomessa reilut 62 000 ihmistä on saanut rokotteen koronavirusta vastaan, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen rokotusrekisteri. Vasta käyttöön otettu palvelu kertoo rokotustilanteen sairaanhoitopiireittäin. Tiedoissa saattaa olla viiveitä.

Rekisterin mukaan eniten koronarokotetta on annettu Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä, jossa vajaat 17 000 ihmistä on saanut rokotteen. Varsinais-Suomen, Pohjois-Pohjanmaan ja Pirkanmaan sairaanhoitopiireissä rokotteen on saanut 5 000–6 000 ihmistä kussakin.

Eniten on rokotettu 50–59-vuotiaita. Sen ikäisiä rokotteen saaneita on vajaat 13 000. Seuraavaksi eniten on rokotettu 40–49-vuotiaita (11 839) sekä 30–39-vuotiaita (11 437).

Yli 70-vuotiaita rokotteen saaneita on tämänhetkisen tiedon mukaan yli 12 000, joista eniten rokotuksen saaneita on 80–89-vuotiaissa (5 771).

16–29-vuotiaita rokotteen saaneita on hieman yli 7 000.

Alle tuhannen rokotteen sairaanhoitopiirejä ovat tällä hetkellä Ahvenanmaa (459), Länsi-Pohja (778), Keski-Pohjanmaa (868) ja Vaasa (934).