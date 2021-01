THL: Suomessa raportoitu 350 uutta koronavirustartuntaa

Koronavirustartuntojen ilmaantuvuusluku viimeisten kahden viikon ajalta on noin 66 tartuntaa sataatuhatta asukasta kohden.

Suomessa on raportoitu 350 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Viimeisten kahden viikon aikana on raportoitu 3 847 uutta tartuntaa, mikä on 427 tartuntaa enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Koronavirustartuntojen ilmaantuvuusluku viimeisten kahden viikon ajalta on noin 66 tartuntaa sataatuhatta asukasta kohden. Ilmaantuvuusluku on kasvanut hieman, sillä edellisten kahden viikon aikana se oli noin 61 uutta tartuntaa sataatuhatta asukasta kohden.

Suurin ilmaantuvuusluku on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) noin 112 tartuntaa ja pienin Itä-Savon ja Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirien noin 13 tartuntaa sataatuhatta asukasta kohden.

Husin alue on ainoa, jolla ilmaantuvuusluku ylittää sata tartuntaa sataatuhatta asukasta kohden. Toiseksi korkein ilmaantuvuusluku on Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin noin 83 uutta tartuntaa sataatuhatta asukasta kohden.

Yhteensä koronavirustartuntoja on raportoitu nyt 41 915.