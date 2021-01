Matkustajalentojen rajoitukset kolmesta maasta päättyvät maanantaina – THL suosittaa kaikilta Suomeen saapuvilta negatiivista koronatestiä

LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

Lentorajoitukset päättyvät maanantaina puoliltapäivin.

Matkustajalentojen keskeytys Britanniasta, Irlannista ja Etelä-Afrikasta Suomeen päättyy maanantaina, kertoo liikenne- ja viestintävirasto Traficom. Lentorajoitukset päättyvät puoliltapäivin.

Traficom on päättänyt asiasta Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta (THL) saamansa lausunnon perusteella.

Traficom on linjaustaan varten pyytänyt lausunnon myös Vantaan kaupungilta ja lentokenttäyhtiö Finavialta. Molemmat ovat Traficomin mukaan vahvistaneet, että heillä on riittävä valmius tartuntatautilain mukaisten vastuiden ja toimivaltuuksien toteutumiseen Helsinki-Vantaalla. THL on puolestaan erikseen vahvistanut, että Vantaan ja Finavian toimenpiteet ovat riittäviä.

Matkustajalentoliikenne Britanniasta keskeytettiin joulun alla koronavirusmuunnoksen takia THL:n suosituksesta. Päätös tehtiin alun perin kahdeksi viikoksi, ja sitä on jatkettu muutamia kertoja viikoksi kerrallaan.

Britanniassa havaittu virusmuunnos ei ole kantajalleen aiempaa vaarallisempi. Se kuitenkin tarttuu aiempaa herkemmin, mikä on kiihdyttänyt epidemiaa esimerkiksi Britanniassa ja Irlannissa. Myös Etelä-Afrikassa on havaittu erillinen virusmuunnos.

THL:n mukaan viranomaisten toimia terveysturvallisuuden eteen on lisätty Suomen lentoasemilla merkittävästi muunnosten havaitsemisen jälkeen.

THL on samalla antanut uuden suosituksen Suomeen lentäville lentoyhtiöille. THL suosittelee, että lentoyhtiöt edellyttäisivät Suomeen tulevilta matkustajilta negatiivista koronavirustestitodistusta.

Lisäksi THL suosittelee, että lentoyhtiöt ohjeistavat matkustajia näyttämään testitodistukset Suomessa lentokentän terveysviranomaisille maahantulon yhteydessä.

Testitodistusta ei tarvita, jos matkustajalla on lääkärintodistus sairastuneesta ja jo parantuneesta covid-19-taudista, jonka sairastumisesta on kulunut alle puoli vuotta. Todistus rokotuksesta ei vielä korvaa testitodistusta.