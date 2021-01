THL: Koronarokotteen saanut Suomessa runsaat 106 000 henkeä, uusia koronatartuntoja raportoitu 192

70-vuotiaista ja sitä vanhemmista runsaat 29 700 henkeä on saanut ainakin yhden rokoteannoksen.

Koronatartuntojen kahden viikon ilmaantuvuusluku on nyt noin 71 tartuntaa sataatuhatta asukasta kohden. Lehtikuva / Vesa Moilanen

Suomessa yhteensä 106 098 ihmistä on saanut koronavirusrokotteen, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. 70-vuotiaista ja sitä vanhemmista runsaat 29 700 henkeä on saanut ainakin yhden rokoteannoksen.

THL:n luvut ovat kasvaneet vain muutamilla sadoilla rokotetuilla eilisen luvuista. Sunnuntaina kerrottiin, että rokotteen on Suomessa saanut 105 620 ihmistä.

Sairaanhoitopiireistä eniten rokotteita on annettu Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Husin alueella, jossa ainakin yhden rokotteen on saanut lähes 26 800 henkeä. Pirkanmaalla luku on 12 700 ihmistä ja Varsinais-Suomessa noin 11 300.

THL kertoi aiemmin tänään, että Suomessa on raportoitu 192 uutta koronavirustartuntaa.

Viimeisten kahden viikon aikana on raportoitu 3 982 uutta tartuntaa, mikä on 329 tartuntaa enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Myös tartuntojen ilmaantuvuusluku on noussut viimeisen kahden viikon aikana verrattuna aiempaan kahteen viikkoon. Ilmaantuvuusluku on nyt noin 71 koronatartuntaa sataatuhatta asukasta kohden.

Suurin ilmaantuvuusluku on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin lähes 120 tartuntaa ja pienin Itä-Savon sairaanhoitopiirin 10 tartuntaa sataatuhatta asukasta kohden.

Yhteensä Suomessa on todettu epidemian alusta asti 42 772 koronavirustartuntaa.

THL kertoo myöhemmin päivällä koronaviruksen vuoksi sairaalassa olevien potilaiden määrän sekä mahdollisista uusista koronavirukseen liittyvistä kuolemantapauksista.