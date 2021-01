Tartuntamäärät jatkavat kasvuaan, hallituksella tiedotustilaisuus koronavastaisesta hybridistrategiasta – katso suorana täältä

Suomessa ei ole raportoitu uusia koronavirukseen liittyviä kuolemantapauksia, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Kuolemantapauksia on raportoitu siis yhä yhteensä 655.

Viruksen aiheuttaman taudin vuoksi sairaalahoidossa on 141 ihmistä. Heistä tehohoidossa on 21 potilasta. Sairaalahoidossa on yhteensä kymmenen ihmistä enemmän kuin maanantaina. Tehohoitopotilaiden määrä on pysynyt samana.

Aiemmin tiistaina THL kertoi, että Suomessa on raportoitu 348 uutta koronavirustartuntaa.

Maanantaihin mennessä Suomessa on todettu yhteensä 94 muuntuneen koronaviruksen aiheuttamaa tartuntatapausta. Näistä 88 on brittimuunnoksia ja kuusi Etelä-Afrikassa havaittua virusmuunnosta. Virusmuunnokset ovat aiempaa herkemmin tarttuvia.

Maanantaina Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Siun sote kertoi, että Ilomantsissa on havaittu ensimmäistä kertaa koronavirusmuunnosta. Tammikuun alussa todetun tartuntaryppään kaikki 21 tartuntaa ovat brittimuunnoksia.

Kahden viikon aikana todetut tartunnat ovat selvässä nousussa. Viimeisten kahden viikon aikana on raportoitu 4 109 uutta tartuntaa, mikä on 518 tartuntaa enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Myös tartuntojen ilmaantuvuusluku jatkaa nousuaan. Ilmaantuvuusluku on nyt noin 72 koronatartuntaa sataatuhatta asukasta kohden. Erot alueiden välillä ovat kuitenkin suuria.

Suomessa tautitilanne on Euroopan parhaimmistoa.