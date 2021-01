Suomessa on todettu 367 koronatartuntaa, Jyväskylän kaupunki siirtyi leviämisvaiheeseen

Koronavirusrokotteen on saanut Suomessa runsaat 144 500 ihmistä.

Kaikkiaan Suomessa on todettu nyt 45 238 koronatartuntaa. LEHTIKUVA / Vesa Moilanen

Suomessa on varmistunut 367 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Kahden viime viikon aikana on raportoitu 1 336 tartuntaa enemmän kuin edeltävien kahden viikon aikana. Viimeisen viikon aikana on puolestaan todettu 415 tartuntaa enemmän kuin edeltävän seitsemän päivän aikana.

Kaikkiaan Suomessa on todettu nyt 45 238 koronatartuntaa.

THL kertoi perjantaina, että koronaan liittyviä kuolemia on raportoitu epidemian aikana yhteensä 671. Perjantaina sairaalahoidossa koronaviruksen vuoksi oli 126 ihmistä, joista tehohoidossa oli 20.

Koronavirusrokotteen Suomessa on saanut reilut 144 500 ihmistä, ilmeni THL:n tiedoista eilen lauantaina. Toisen rokoteannoksen oli THL:n tietojen mukaan saanut yli 17 700 ihmistä.

Heikentyneen koronatilanteen kanssa paininut Jyväskylä on siirtynyt koronan leviämisvaiheeseen, kaupunki kertoo tiedotteessa.

Eilen Jyväskylässä ilmeni 53 uutta koronatartuntaa. Koko viikon tartuntamäärä sunnuntaiaamuun mennessä oli noin 240, kaupunki kertoo. Ilmaantuvuusluku 14 vuorokaudelta on 160 tartuntaa sataatuhatta asukasta kohti.

Eilen Jyväskylässä asetettiin karanteeniin tai eritykseen jälleen yli 500 ihmistä. Jo aiemmin viikolla karanteeniin on asetettu yli 1 000 ihmistä.

"Jyväskylä katsoo nyt siirtyneensä taudin leviämisvaiheeseen, sillä terveydenhuollon kantokyky on vaarantumassa. Terveydenhuollon jäljitystyö on tällä hetkellä erittäin ruuhkautunut ja karanteenien asettaminen on vaarassa hidastua", kaupungin tiedotteessa sanotaan.

Jyväskylän kaupunginhallitus pitää tänään tilanteen takia ylimääräiseen kokouksen puoliltapäivin. Kokouksessa arvioidaan muun muassa yläkoulujen opetuksen siirtämistä etäopetukseen.

Kaupunginhallituksen kokouksen jälkeen asiaa käsittelee niin ikään ylimääräisen kokouksen pitävä sivistyslautakunta. Lasten ja nuorten harrastustoiminnan jatkoa pohditaan kello kolmelta iltapäivällä kokoontuvassa kaupungin poikkeusolojen johtoryhmässä.

Mikäli rajoitustoimintoja tehdään, niistä tiedotetaan iltapäivän aikana, kaupungin tiedotteessa kerrotaan.

