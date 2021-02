Eläintuotantokommenteillaan kohahduttanut pappi Kari Kuula kirjoitti uuden kolumnin – pysyy kannassaan mutta pehmentää sanavalintojaan

Saara Olkkonen

Kuulan mukaan on ollut aikoja, jolloin lihansyönti on ollut välttämätöntä ihmisen selviämiselle.

Kirkko ja Kaupunki -lehti on julkaissut uuden kolumnin, jossa pappi, teologian tohtori ja tietokirjailija Kari Kuula ottaa kantaa eläintuotantoon. Lehti julkaisi ensimmäisen aihetta käsitelleen mielipidekirjoituksen kaksi viikkoa sitten.

Alkuperäisessä tekstissään Kuula ei säästellyt sanoja kritisoidessaan "eläinten teollista käyttöä". Kirjoitus herätti laajaa suuttumusta tuottajissa. Tekstin seurauksena MTK teki Kuulasta kantelun tuomiokapituliin.

Lehti päätyi poistamaan kohua herättäneen tekstin verkkosivuiltaan. Kuula aloittaa uuden kolumninsa ottamalla kantaa ensimmäisen poistoon.

"En näe sitä sananvapauskysymyksenä tai päätoimittajan jänistämisenä, sillä en ollut itsekään tyytyväinen lopputulokseen. Tekstiä olisi pitänyt tarkentaa. Tehdään se siis nyt", hän aloittaa.

Kuulan kolumni käsittelee ensimmäisen kirjoituksen tapaan kristillisen moraalin ja laajamittaisen eläintuotannon suhdetta. Tekstin mittakaava on aiempaa selkeämmin globaali tuotanto. Suuttumusta herättäneet kärjistykset on karsittu pois. Kirjoittajan kanta on kuitenkin sama kuin aiemmin.

"Eläimet jalostetaan ja kasvatetaan mahdollisimman tehokkaasti. Se vaarantaa niiden hyvinvoinnin. Asetelma on kestämätön ympäristön ja etiikan näkökulmasta", Kuula sanoo.

Tekstissä kehotetaan ihmisiä heijastamaan eläimiin "Jumalan hyvyyttä ja huolenpitoa". Esimerkiksi lihan syönti ei ole Kuulan mielestä tämän päivän Suomessa välttämättömyys.

"On vähennettävä lihan syöntiä, mielellään lopetettava kokonaan. Kasvisruokaan siirtyminen on Jumalan rakkauden osoittamista kanssaluoduille", kolumnisti kirjoittaa.

Hän lopettaa tekstinsä arvioon, että eläinten tilanne saattaa olla 2080-luvulla hyvin erilainen kuin nyt.

