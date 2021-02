Navalnyi jälleen oikeuden edessä Moskovassa, nyt epäiltynä sotaveteraanin kunnian loukkaamisesta

Poliisi on tukahduttanut kovin ottein Navalnyia tukevia mielenosoituksia eri puolilla Venäjää. Mielenosoitusten aikana on otettu kiinni tuhansia ihmisiä.

Venäjällä keskeinen oppositiovaikuttaja ja Kremlin vallanpitäjien kriitikko Aleksei Navalnyi on jälleen tänään astumassa oikeuden eteen Moskovassa. LEHTIKUVA/AFP

Venäjällä keskeinen oppositiovaikuttaja ja Kremlin vallanpitäjien kriitikko Aleksei Navalnyi on jälleen oikeuden edessä Moskovassa. Navalnyi on tällä kertaa epäiltynä sotaveteraanin kunnian loukkaamisesta.

Oikeudenkäyntiä seuraavien toimittajien mukaan Navalnyi tuotiin aamulla oikeussaliin syytetyille varattuun lasikoppiin.

Syyte liittyy Navalnyin Twitterissä julkaisemaan videoon, jossa hän otti kantaa toiseen, Venäjän hallinnon julkaisemaan videoon. Videolla esiintyi sotaveteraani, joka puolusti presidentti Vladimir Putinin valtakautta pidentävää perustuslain muutosta.

Videota kärkkäästi arvostellut Navalnyi kutsui siihen osallistuneita muun muassa pettureiksi.

Kunnianloukkausjuttu tuli vireille viime vuoden kesäkuussa, Meduza-uutissivusto kertoo. Sen mukaan tuomio voi olla enintään kaksi vuotta vankeutta.

Tuomioistuimen ei odoteta julkistavan päätöstään vielä tänään.

Aiemmin tällä viikolla Navalnyi tuomittiin eri oikeusjutussa runsaaksi kahdeksi ja puoleksi vuodeksi vankilaan ehdollisen tuomionsa ehtojen rikkomisesta. Hänet otettiin kiinni heti, kun hän palasi Venäjälle Saksasta viime kuussa.

Navalnyi toipui Saksassa kuukausikaupalla myrkytyksestä, jonka kohteeksi hän joutui elokuussa. Oppositiovaikuttajan mukaan myrkytyksen takana on Venäjän turvallisuuspalvelu FSB. Venäjän viranomaiset ovat kiistäneet väitteen.

Poliisi on tukahduttanut kovin ottein Navalnyia tukevia mielenosoituksia eri puolilla Venäjää. Mielenosoitusten aikana on otettu kiinni tuhansia ihmisiä. Navalnyin toisen oikeudenkäynnin aikaan Moskovassa vierailee EU:n ulkosuhteista vastaava edustaja Josep Borrell. Hänen ja Venäjän ulkoministerin Sergei Lavrovin on määrä pitää tiedotustilaisuus myöhemmin tänään.

Borrell sanoi tapaamisen alkaessa, että EU:n ja Venäjän väliset suhteet ovat vakavasti rasittuneet Navalnyin kohtelun seurauksena. Borrell on ensimmäinen korkea EU:n edustaja, joka käy Venäjällä sitten vuoden 2017. Välit EU:n ja Venäjän välillä ovat olleet kireät siitä lähtien kun Venäjä valtasi Krimin vuonna 2014.

Lavrov vastasi Borrellin kommentteihin todeten, että Venäjä on valmis vastaamaan kaikkiin kysymyksiin. Huonot suhteet EU:n ja Venäjän välillä eivät Lavrovin mukaan ole hyödyksi kenellekään.

Borrellin on vierailun aikana tarkoitus muun muassa keskustella Navalnyin saamasta tuomiosta ja painottaa hänen vapauttamisensa tärkeyttä.

Venäjän ulkoministeriön edustajan Maria Zaharovan mukaan Borrellin vierailusta on sovittu ennakolta jo aikoja sitten ja Navalnyi on vain yksi asia monien agendalla olevien joukossa, kertoi uutistoimisto Tass.