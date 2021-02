Ilmaantuvuusluku on nyt Uudellamaalla yli 164, kun se koko maassa on keskimäärin runsaat 90.

Suomessa on todettu tähän mennessä kaikkiaan 47 616 koronatartuntaa. Lehtikuva / Vesa Moilanen

Suomessa on raportoitu 354 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Viimeisten kahden viikon aikana tartuntoja on todettu 5 036, mikä on 1 046 enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Ilmaantuvuusluku on nyt Uudellamaalla yli 164, kun se koko maassa on keskimäärin runsaat 90. Pohjois-Karjalassa ilmaantuvuusluku on vain runsaat 18.

Ilmaantuvuus kertoo koronavirustartuntojen määrän sataatuhatta asukasta kohti viimeisen kahden viikon aikana.

Suomessa on todettu tähän mennessä kaikkiaan 47 616 tartuntaa. Niistä Helsingin osuus on lähes 13 700.

Muuntuneen koronaviruksen aiheuttamia tartuntoja on löydetty runsaat 200.

Koronavirustestejä on tehty Suomessa yhteensä yli 2,9 miljoonaa.

Viruksen aiheuttamaan tautiin liittyviä kuolemia on perjantain tietojen mukaan 692.