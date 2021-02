HS kutsui MTK:n Juha Marttilan ja kolumnillaan kohauttaneen Kari Kuulan yhteiseen haastatteluun – miehet pohtivat kristityn vastuuta

"Tajuan, että karjankasvattaja on niin erilaisessa työssä kun me muut. Se on työ, jota ei tuosta vaan vaihdeta", pastori Kuula sanoo haastattelussa.