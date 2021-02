Verovelkojen maksujärjestelyt yleistyivät, mutta yritykset suoriutuivat niistä yhtä hyvin kuin ennen koronaa

Verohallinto kuitenkin korostaa, että konkurssi on viimesijainen perintäkeino eikä konkurssihakemusta lähetetä automaattisesti.

Järjestelyssä oli tämän vuoden tammikuussa verovelkaa 915 miljoonaa euroa, kun vuotta aiemmin sitä oli maksujärjestelyssä 168 miljoonaa euroa. LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

Verovelkojen maksujärjestelyt yleistyivät tuntuvasti vuonna 2020, mutta yritykset suoriutuivat niistä yhtä hyvin kuin ennen koronaepidemiaa, kertoo Verohallinto.

Maksujärjestelyssä oleva verovelka yli viisinkertaistui viime vuoden aikana. Järjestelyssä oli tämän vuoden tammikuussa 915 miljoonaa euroa, kun vuotta aiemmin sitä oli 168 miljoonaa euroa.

Järjestelyjen lukumäärä puolestaan lisääntyi puolella, ja niitä tehtiin lähes 70 000 kappaletta. Maksujärjestelyssä asiakas sitoutuu maksamaan verovelkaa pois kuukausierissä.

Ylitarkastaja Timo Helin huomauttaa, että maksujärjestelyjen yleistymisessä on myös hyvä puoli.

"Tilanne on sikäli hyvä, että huomattavan iso osa kaikista veloista on järjesteltyjä. Maksujärjestelyä ei saa, jos tilanne on huono", Helin sanoo STT:lle.

Maksujärjestelyjen piirissä olevan verovelan osuus oli kasvanut runsaasti. Veroveloista maksujärjestelyjen piirissä oli neljännes, kun luku oli vuotta aiemmin viisi prosenttia.

Yhteensä verovelkaa oli kuluvan vuoden alussa 3,8 miljardia euroa, mihin oli vuodessa tullut lähes 720 miljoonan euron lisäys. Veroveloista puolet koostuu arvonlisäveroista ja kolmannes henkilöasiakkaiden tuloveroista.

Yritysten maksujärjestelyihin kohdistuu alkuvuonna suurta mielenkiintoa, sillä koronaepidemian vuoksi säädetty väliaikainen laki konkurssien ehkäisemiseksi raukesi helmikuun alusta.

Verohallinnon mukaan suurin osa lisäaikaa verojen maksuun hakeneista on suoriutunut maksuista aikataulussa.

Viime vuonna tehdyistä maksujärjestelyistä neljännes oli verottajan tilastojen mukaan maksettu tämän vuoden tammikuuhun mennessä. Voimassa niistä oli runsas puolet ja loput olivat joko rauenneet, maksettu loppuun raukeamisen jälkeen tai muutettu tavallisista järjestelyistä helpotetuiksi.

Yrityksillä on nyt 30 päivää aikaa veroasioidensa järjestelyyn, kun ne ovat saaneet konkurssiuhan sisältävän maksukehotuksen. Verohallinto kuitenkin korostaa, että konkurssi on viimesijainen perintäkeino eikä konkurssihakemusta lähetetä automaattisesti 30 päivän jälkeen.