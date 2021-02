THL: Suomessa on todettu 438 uutta koronatartuntaa

Koko epidemian aikana Suomessa on nyt todettu 48 407 koronatartuntaa.

Jaana Kankaanpää

Viimeisten seitsemän päivän aikana on todettu puolestaan 2 623 tartuntaa, mikä on 41 tapausta vähemmän kuin edellisen viikon aikana.

Suomessa on raportoitu 438 uutta koronatartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Viimeisten kahden viikon aikana tartuntoja on raportoitu 5 287, mikä on 1 178 enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

THL kertoo myöhemmin päivällä koronaviruksen vuoksi sairaalassa olevien potilaiden määrän sekä mahdollisista uusista koronavirukseen liittyvistä kuolemantapauksista. Lisäksi THL päivittää koronarokotteen saaneiden ihmisten lukumäärän.

Eiliseen mennessä koronavirukseen liittyviä kuolemantapauksia oli todettu Suomessa 701. Sairaalahoidossa oli 125 koronapotilasta, joista 16 oli tehohoidossa. Koronarokotteen oli saanut 170 641 ihmistä.