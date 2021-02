Koko epidemian aikana Suomessa on nyt raportoitu 49 572 koronatartuntaa.

Suomessa on raportoitu 407 uutta koronatartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Viimeisten kahden viikon aikana tartuntoja on raportoitu 5 170, mikä on 679 enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Viimeisten seitsemän päivän aikana on raportoitu puolestaan 2 678 tartuntaa. Luku on 186 tapausta enemmän kuin edellisen viikon aikana.

Koko epidemian aikana Suomessa on nyt raportoitu 49 572 koronatartuntaa.

Ruotsin Skellefteåsta Northvoltin akkutehdastyömaalta on tullut Suomeen ainakin yksi koronatartunta, jonka on aiheuttanut viruksen brittimuunnos.

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri kertoo, että kahdessa tammikuun lopulla otetussa koronanäytteessä on todettu virusmuunnosta. Tartunnan saaneet asuvat Keski-Pohjanmaalla ja Ruotsin Norrbottenissa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan Suomessa oli eiliseen mennessä todettu yhteensä 243 muunnosvirustapausta, joista 225 oli brittimuunnosta ja 18 eteläafrikkalaista muunnosta.

Yli 20 henkilön yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten järjestäminen on edelleen kielletty Itä-Suomen alueella 22. maaliskuuta saakka, kertoo Itä-Suomen aluehallintovirasto.

Päätös on voimassa Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon maakuntien kunnissa.

Korkeintaan kahdenkymmenen osallistujan tilaisuuksia ja kokouksia voi järjestää sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa edellyttäen, että annettuja turvallisuusohjeita noudatetaan.