STM on löytänyt ratkaisun laajoille pakkotestauksille rajoilla – alueille päätösvalta pysyvästi

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on keksinyt ratkaisun, jolla laajat pakolliset koronatestaukset rajoilla voisi toteuttaa siten, että se läpäisi perustuslailliset vaatimukset. Ero aiempaan esitykseen on STM:ssä lakia valmistelleen johtaja Jari Keinäsen mukaan lähinnä se, että aluehallintovirastot (avit) tekisivät päätökset toiminta-alueillaan. Näin ollen eri alueilla voisi olla erilaiset toimintatavat maan rajoilla tautitilanteen mukaan.

Aiemmassa versiossa kokonaisuus oli valtakunnallisena, ja se olisi ollut äärimmäisen vaikea perustella, Keinänen kertoo STT:lle.

Aluehallintovirastot määrittelisivät päätöksissään ehdot, joilla testiin voisi velvoittaa. Avien tulee vahvasti perustella päätökset, ja ne tulee tehdä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) asiantuntija-arvioon pohjautuen.

Ajatuksena on, että epidemiologisen tilanteen niin vaatiessa aluehallintoviraston päätöksen mukaan tulija voitaisiin määrätä testiin. Avi voisi päätöksessään arvioida testistä vapautumisen ehdot, joita voisivat olla esimerkiksi todistus hiljattain otetusta negatiivisesta testistä, sairastettu covid-19-tauti tai rokotustodistus.

Keinäsen mukaan ratkaisu olisi pysyvä eikä määräaikainen ja pelkästään koronaan liittyvä.

Ratkaisu vaatii vielä oikeuskansleri Tuomas Pöystin arvion. Esitys pyritään Keinäsen mukaan antamaan tulevana perjantaina eduskunnalle ylimääräisessä valtioneuvoston istunnossa, jos se läpäisee Pöystin arvion.

Lainvalmistelussa muutettiin alkuviikosta suuntaa, sillä eteen tuli Keinäsen mukaan niin paljon vaikeuksia. Nyt päädyttiin vain tarkentamaan voimassa olevia pykäliä.

"Täydennystä tulee sairaanhoitopiirien ja kuntien osalta siten, että nekin voivat tehdä yksilöllisen päätöksen terveystarkastuksien velvoittamisesta."

Hallituksen lähtökohtana on mahdollisimman laaja testaaminen. Nykyinen lainsäädäntö ei mahdollista joukkotestauksia.

Jos matkustaja ei suostuisi testiin, lääkäri arvioisi, täyttyvätkö edellytykset määrätä hänet karanteeniin. Karanteeniin määrääminen on mahdollista myös olemassa olevan lainsäädännön puitteissa.

Laajat niin sanotut pakkotestaukset mahdollistavaa lakiesitystä on valmisteltu pitkään. Ensimmäinen, silloin liikenne- ja viestintäministeriössä valmisteltu esitys kaatui eduskunnan perustuslakivaliokuntaan. Sen jälkeen valmistelu siirtyi STM:lle. STM on halunnut varmistaa, että esityksellä on mahdollisuudet mennä läpi eduskunnassa, joten apuna työssä ovat olleet oikeusministeriön asiantuntijat.