THL: Suomessa on raportoitu 435 uutta koronavirustartuntaa – tartuntojen kokonaismäärä ylitti 50 000:ta

Vajaa neljännes yli 80-vuotiaista on saanut koronarokotteen.

Asukaslukuun suhteutettuna koronaviruksen ilmaantuvuus on Suomessa nyt 91,5 tartuntaa sataatuhatta asukasta kohden kahden viikon aikana. LEHTIKUVA / EMMI KORHONEN

Suomessa on raportoitu 435 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Viimeisten kahden viikon aikana tartuntoja on raportoitu 5 136, mikä on 366 enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Asukaslukuun suhteutettuna koronaviruksen ilmaantuvuus on Suomessa nyt 91,5 tartuntaa sataatuhatta asukasta kohden kahden viikon aikana. Korkeinta ilmaantuvuus on tällä hetkellä Helsingin ja Uudenmaan sekä Itä-Savon sairaanhoitopiireissä, matalinta taas Pohjois-Karjalassa ja Ahvenanmaalla.

Kaikkiaan Suomessa on todettu tähän mennessä 50 007 koronatartuntaa. Muuntuneen koronaviruksen aiheuttamia tapauksia on niistä noin 250.

Viruksen aiheuttamaan tautiin liittyviä kuolemia on perjantain tietojen mukaan 710. Luku päivitetään seuraavan kerran maanantaina.

Koronavirustestejä Suomessa on tehty yli kolme miljoonaa.

Koronarokotteita on Suomessa annettu noin 206 000 ihmiselle, kertoo THL. Heistä vajaat 67 000 on saanut myös toisen rokoteannoksen.

Annettujen rokoteannosten luku on kasvanut eilisestä noin 12 000:lla, joista noin kolme neljäsosaa on mennyt ensiannoksiin.

Eniten rokotettuja on yli 80-vuotiaiden joukossa. Tässä ikäryhmässä rokotteen saaneita on noin 76 000, eli vajaa neljännes koko ikäluokasta.

Määrällisesti eniten rokoteannoksia on annettu Helsingin ja Uudenmaan, Pirkanmaan sekä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirien alueilla.

Uutista on täydennetty kello 13:57 rokotteen saaneiden määrillä.