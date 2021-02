Aurinko tervehtii mäenlaskijaa laskiaissunnuntaina ympäri maata

Tänään vietetään laskiaissunnuntaita, ja sitä seuraa alkavalla viikolla laskiaistiistai. LEHTIKUVA / Roni Rekomaa

Laskiaisen perinteisiin menoihin kuuluu mäenlasku, joka tapahtuu sunnuntaina sääennusteen mukaan ympäri Suomea aurinkoisessa pakkassäässä. Laskiaisen ruokapöytään puolestaan kuuluvat erottamattomasti hernekeitto ja laskiaispullat.

Juhlalla on myös kirkolliset perinteensä. Laskiainen on kevätpaastoa ja pääsiäistä edeltävä lopputalven juhla. Kirkollisissa perinteissä 40 päivän paaston virallinen aloituspäivä on laskiaistiistaita seuraava tuhkakeskiviikko.

Laskiaissunnuntai ja laskiaistiistai eivät ole liputuspäiviä tai virallisia pyhäpäiviä.