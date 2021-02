THL: Suomessa on raportoitu 312 uutta koronavirustartuntaa

Tartuntoja on todettu viime viikon aikana enemmän kuin edellisellä viikolla.

Kahden viikon koronatartuntojen määrä on pysynyt suunnilleen samana kuin niitä edeltävinä kahtena viikkona.

Suomessa on raportoitu 312 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Viimeisten kahden viikon aikana tartuntoja on raportoitu 5 081, mikä on 180 enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana. Tartuntoja on todettu viime viikon aikana enemmän kuin edellisellä viikolla.

Asukaslukuun nähden koronaviruksen ilmaantuvuus Suomessa on nyt noin 90 tapausta 100 000 asukasta kohden kahden viikon aikana.

Eniten koronavirusta ilmenee nyt asukaslukuun nähden Helsingin ja Uudenmaan (Hus), Itä-Savon sekä Vaasan sairaanhoitopiireissä. Rauhallisin tautitilanne on Ahvenanmaalla, Pohjois-Karjalassa ja Keski-Pohjanmaalla.

Eniten koronatestejä asukaslukuun suhteutettuna on tehty Hus-alueella, Lapissa ja Pohjois-Pohjanmaalla.

Suomessa on todettu tähän mennessä kaikkiaan 50 319 koronatartuntaa.

Viruksen aiheuttamaan tautiin liittyviä kuolemia on perjantain tietojen mukaan 710. Luku päivitetään seuraavan kerran huomenna.