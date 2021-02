THL: Suomessa todettu 385 uutta koronatartuntaa ja 4 -kuolemaa – tautitilanne rauhallisin Ahvenanmaalla, Pohjois-Karjalassa ja Etelä-Savossa

Virustapauksia esiintyy tällä hetkellä suhteellisesti eniten Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä, kertoo THL. LEHTIKUVA /Heikki Saukkomaa

Suomessa on raportoitu 385 uutta koronatartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Viimeisen kahden viikon aikana tartuntoja on raportoitu 5 263, mikä on 201 enemmän kuin edellisen kahden viikon aikana.

Viimeisten seitsemän päivän aikana on raportoitu 2 640 tartuntaa. Luku on 17 tapausta enemmän kuin edellisen viikon aikana.

Koronaviruksen ilmaantuvuus on Suomessa kahden viime viikon ajalta 91,4 tapausta sataatuhatta asukasta kohden.

Virustapauksia esiintyy tällä hetkellä suhteellisesti eniten Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä, jossa ilmaantuvuus on koko maan lukuun verrattuna yli kaksinkertainen (184,4). Seuraavaksi korkeinta ilmaantuvuus on Vaasan (161,6) ja Itä-Savon (140,3) sairaanhoitopiireissä.

Rauhallisin tautitilanne on Ahvenanmaalla, Pohjois-Karjalassa ja Etelä-Savossa.

Koko epidemian aikana Suomessa on nyt todettu 51 047 koronatartuntaa.

Uusia koronavirukseen liittymiä kuolemia on neljä. Kaikkiaan virukseen liittyviä kuolemia on todettu Suomessa nyt 720.

Sairaalahoidossa on 122 koronapotilasta, joista 27 on tehohoidossa. Sairaalahoidossa olevien määrä laski maanantaista seitsemällä, mutta tehohoidossa olevien määrä kasvoi kuudella.

Koronavirusrokotteen on saanut Suomessa nyt reilut 216 000 ihmistä. Määrä on noussut eilisestä noin 6 000:lla. Toisen annoksen on saanut noin 67 000 ihmistä.

Juttua täydennetty 16.2. klo 13.30.