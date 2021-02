Yle: Suomesta löytynyt uusi koronavirusmuunnos – eroaa aiemmin löydetyistä britti- ja eteläafrikkalaisvarianteista

Vielä ei tiedetä, missä muunnos on kehittynyt tai miten tartuttava tai herkästi leviävä se on.

Suomesta on löytynyt uusi koronavirusmuunnos, kertoo Yle. Havainnon teki viime viikolla suomalaislaboratorio Vita Lab.

Kyseessä on Etelä-Suomesta löydetty suomalainen virusmuunnos. Vita Labin mukaan variantissa on samoja mutaatioita, joita on löydetty myös esimerkiksi Britannian tai Etelä-Afrikan varianteista, mutta mutaatioiden yhdistelmä on uniikki.

Virusten muuntuminen on tavallista, ja Ylen mukaan virusmuunnoksen löytyminen Suomesta oli käytännössä ajan kysymys.