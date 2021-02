Viranomaisen tehovalvonta syynää nyt erityisesti tätä elinkeinoa – maineestaan huolestunut taksiala ei torju verokarhun kosketusta

Suomen Taksiliitto on erittäin tyytyväinen, että liiton liikennepalvelulain voimaan tulon jälkeen aktiivisesti esillä pitämä huoli taksimarkkinoiden epäterveestä kilpailusta on nyt kuultu.

Jarkko Sirkiä

Verohallinto tarkastaa satoja taksiyrityksiä. Tarkastukseen valikoituvat yrittäjät, joiden veronmaksussa on mahdollisesti epäselvyyksiä. Kuvan taksi ei liity juttuun.

Verohallinto tekee tänä vuonna verotarkastuksen lähes 400 taksiyritykseen. Lisäksi erityistä huomiota kiinnitetään siihen, miten taksialan yritykset hoitavat pakolliset työnantajavelvoitteet, Verohallinto kertoo tiedotteessaan.

Taksiluvan saanti helpottui vuonna 2018, kun uusi taksilaki tuli voimaan. Uudistuksen seurauksena alalle tuli paljon uusia yrittäjiä ja verovalvonta muuttui Verohallinnon mukaan aiempaa vaikeammaksi.

"Uudet taksiyrittäjät eivät välttämättä tiedä, mitä lakisääteisiä velvollisuuksia taksitoiminnan pyörittämiseen liittyy, eivätkä siksi osaa toimia oikein. Taksiala on myös itse toivonut, että kitkisimme harmaata taloutta alalta", ylitarkastaja Jarmo Lahdenperä Verohallinnosta sanoo torstaina julkaistussa tiedotteessa.

"Verohallinnon käynnistämä taksiyrittäjien tehostettu verotarkastus parantaa rehellisten ja velvoitteensa hoitavien taksiyrittäjien mahdollisuuksia toimia kilpailluilla markkinoilla", sanoo Suomen Taksiliiton toimitusjohtaja Timo Koskinen.

Liikennepalvelulain voimaan tulon jälkeen taksialalle on tullut parin viime vuoden aikana tuhansia uusia toimijoita. Kaikilla ei selvästikään ole ollut käsitystä siitä, mitä velvoitteita yrittäjillä on, kun alalle on voinut tulla hyvin matalalla kynnyksellä. Se on vääristänyt alan kilpailua ja ajanut velvoitteensa hoitavia yrittäjiä epäreiluun asemaan.

"Uskomme Verohallinnon löytävän tehotarkastuksessa väärin toimivat yrittäjät, sillä se kohdistuu juuri niihin yrittäjiin, joiden vero- ja muiden velvoitteiden noudattamisessa on mahdollisesti epäselvyyksiä", Timo Koskinen sanoo.

"Odotamme silti myös selkeitä korjauksia nykytilaan parhaillaan eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnan käsittelyssä olevista taksiliikenteen lainsäädännön muutoksista", hän lisää.

Taksiliitto on huolissaan liikennepalvelulain myötä rapistuneesta kuluttajien luottamuksesta taksipalveluihin. Yksittäiset väärin toimivat yritykset ovat valitettavasti aiheuttaneet koko toimialan laatumielikuvan heikkenemisen.

"Valtaosa suomalaisista takseista tarjoaa edelleen luotettavaa ja laadukasta palvelua aivan kuten ennen lainmuutostakin. Kuluttajan on kuitenkin tehtävä päätös omien tarpeiden pohjalta. Kun hyvää palvelua tarjoava taksiyrittäjä tai -yhtiö löytyy, siitä kannattaa pitää kiinni," Koskinen vinkkaa.

Tilaamalla taksin puhelimitse tai sovelluksella, voi myös halutessaan varmistaa, että saa aina haluamansa yhtiön auton.

"Ja taksiasemallahan asiakas voi aina vapaasti valita jonosta juuri sen taksin, jonka itse haluaa."

Luotettavilla toimijoilla on myös toimivat palautekanavat, joiden kautta mahdolliset epäselvyydet on helppo selvittää jälkikäteenkin.

Taksiliitto aloitti helmikuun alussa kampanjan Parempaa taksikulttuuria ajamassa, jonka myötä se haluaa herätellä yleistä keskustelua suomalaisesta taksikulttuurista ja sen parantamiseen tarvittavista toimenpiteistä.

