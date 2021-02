IL selvitti: Näissä kunnissa kiusataan eniten koulussa ja näissä vähiten – sekä heikompien että parhaiden kärjessä pieniä paikkakuntia

Reijo Vesterinen

Valtakunnan tasolla kiusaamista koki keskimäärin 5,5 prosenttia kouluterveyskyselyn vastaajista.

Iltalehti on selvittänyt, missä kunnissa koulukiusaaminen on yleisintä ja missä kunnissa harvinaisinta. Selvitys perustuu vuoden 2019 kouluterveyskyselyyn, jossa 8.- ja 9.-luokkalaisilta kysyttiin, kokevatko he kiusaamista vähintään kerran viikossa.

Heikoin tulos saatiin Askolassa, jossa kiusaamiskysymykseen vastasi myöntävästi 15,5 prosenttia yläkoululaisista.

Kakkoseksi kiusaamislistauksessa on sijoittunut Paltamo 15,2 prosentilla ja kolmanneksi Kihniö 14,3 prosentilla.

Valtakunnan tasolla kiusaaminen on huomattavasti harvinaisempaa, sillä keskimäärin kiusaamista koki kyselyssä 5,5 prosenttia vastaajista.

Vähiten kiusaamista ilmeni tuoreimman kouluterveyskyselyn mukaan Juvalla, jossa vain prosentti vastasi kokevansa kiusaamista vähintään kerran viikossa. Parhaimpien kuntien listauksessa kakkosena on Tyrnävä 1,4 prosentilla ja Outokumpu samalla osuudella.

Näin ollen kiusaamisen näkökulmasta sekä hyvien että huonojen kuntien joukossa on pienempiä kuntia, eikä kunnan koosta voi vetää johtopäätöksiä kiusaamisen yleisyydestä.

Koulukiusaamista pitkään tutkinut psykologian professori Christina Salmivalli toteaa Iltalehden haastattelussa, että kiusaaminen on kymmenen vuoden aikana vähentynyt.

"Viime aikoina on tullut julkisuuteen äärimmäisen rankkoja tapauksia, mutta kattavaa kuvaa esimerkiksi kouluissa tapahtuvien yksittäisten väkivaltatilanteiden yleisyydestä ja siinä tapahtuneista muutoksista ei ole saatavilla, koska asiasta ei kerätä systemaattisesti tietoa", hän sanoo Iltalehden jutussa.

Salmivalli pitää ongelmallisena kiusaamisen prosenttilukuihin perustuvaa vertailua, koska pienemmissä kunnissa yksittäisen oppilaan kokemus ja ongelmallisen luokan vastaukset vaikuttavat tuloksiin suurempia kuntia enemmän.

