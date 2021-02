Kylmällä talvisäällä katastrofaalisia vaikutuksia Yhdysvalloissa: hätämajoituspaikkoja avattu, maatilat dumppaavat tuhansia litroja maitoa sähkökatkojen vuoksi

Yhdysvalloissa suurta osaa maan etelä- ja keskiosia kurittanut kylmä talvisää on työntymässä myös itärannikolle. LEHTIKUVA/AFP

Yhdysvalloissa suurta osaa maan etelä- ja keskiosia kurittanut kylmä talvisää on työntymässä myös itärannikolle. Sääennusteissa varoitetaan sankoista lumisateista, kertoo STT.

Kylmyydestä eniten kärsineessä eteläisessä Texasin osavaltiossa energiayhtiöt ovat vähitellen pystyneet palauttamaan sähköjä asiakkaille. Tosin vielä torstaiaamuna paikallista aikaa yli puoli miljoonaa kotia ja liikettä oli vailla sähköä.

Texasin viranomaiset ovat avanneet noin 300 hätämajoituspaikkaa eri puolille osavaltiota.

David Hernandez, 37, vietti yönsä kirkossa Houstonissa muiden kodeistaan sinne tulleiden ihmisten kanssa. Hän yritti ensin yöpyä autossaan, mutta siellä tuli liian kylmä.

"Nesteet autossani muuttuivat itse asiassa jääksi, joten oli kuin olisin nukkunut jääkaapissa. Minun oli tultava tänne", Hernandez sanoi.

Katastrofin laajuutta paikallisille maitotiloille on kuvailtu New Mexico Milkmaidin Facebook-sivuilla. Yhdysvaltain lounais- ja länsiosissa sijaitseva New Mexico on harvaan asuttua seutua.

"Vaikka myrsky on menossa ohi, tunnemme sen vaikutukset. Nuo vaikutukset jatkuvat päiviä, viikkoja ja kuukausia. Texasissa ja itäisessä New Mexicossa useat meijerit ovat joutuneet sulkemaan tehtaansa tai rajoittamaan kapasiteettiaan, koska sähköä ei ole. Sähköä säännöstellään. Maidontuottajilla ei ole mitään paikkaa, minne he voisivat lähettää maitonsa", päivityksessä kirjoitetaan.

"Maidon dumppaaminen on jotakin, mitä kukaan maidontuottaja ei halua tehdä. Joudut sananmukaisesti katsomaan, kuinka kovan työsi tulokset valuvat viemäristä alas. Alueellamme kaadetaan viemäriin yli 150 tankillista maitoa päivässä kunnes sähköt saadaan taas takaisin", päivityksessä kirjoitetaan.

"Voimme vain toivoa ja rukoilla että tilanne muuttuu pian paremmaksi: että saamme sähköt takaisin ja meijerien tehtaat palaavat toimintaan. Siihen asti meillä ei ole vaihtoehtoja."

Houstonissa tuhannet asukkaat kärsivät sähkökatkojen lisäksi vesipulasta, koska verkostoon ei saatu riittävästi painetta.

"Paine on hyvin alhainen. Älkää jättäkö vettä juoksemaan estääksenne putkia jäätymästä", varoitti Houstonin pormestari Sylvester Turner.

Yli seitsemän miljoonaa ihmistä Texasissa joutui niin ikään keittämään kaiken talousvetensä verkoston ongelmien vuoksi.

Talvimyrskyyn liitettyjä kuolemantapauksia on kirjattu ympäri Yhdysvaltoja jo yli 30. Lisäksi liki sataa ihmistä on hoidettu sairaaloissa paleltumien ja hypotermian vuoksi.

Vaikka arktinen ilmamassa onkin alkanut höllentää otettaan Texasissa ja muualla Yhdysvaltain eteläosissa, NWS sanoi hyisten pakkaskelien jatkuvan.