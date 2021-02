Suomessa 444 uutta koronavirustartuntaa

Suomessa ilmaantuvuusluku eli koronatartuntojen määrä sataatuhatta asukasta kohden kahden viikon ajalta on noin 93 tartuntatapausta.

Yhteensä koronavirustartuntoja on keväästä lähtien raportoitu 52 653.

Suomessa on raportoitu 444 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Viimeisten kahden viikon aikana on raportoitu 5 759 tartuntaa, mikä on 780 tartuntaa enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

