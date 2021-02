Suomessa yksi uusi koronaan liittyvä kuolema

Heikentyneen epidemiatilanteen takia Uudenmaan kokoontumisrajoituksia kiristetään. Kaikki yli kuuden hengen yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset on kielletty, ja pienempiäkin kokoontumisia tulisi avin mukaan välttää aina kun se on mahdollista.

LEHTIKUVA / Markku Ulander

Yhteensä rokoteannoksia on annettu yli 333 600.

Suomessa on raportoitu yksi uusi koronavirukseen liittyvä kuolemantapaus, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Yhteensä kuolemantapauksia on raportoitu nyt 726.

Sairaalahoidossa viruksen aiheuttaman taudin vuoksi on 141 ihmistä, ja heistä tehohoidossa on 24.

THL:n mukaan hieman yli 262 000 ihmistä on saanut koronavirusrokotteen ensimmäisen annoksen. Määrä on lisääntynyt eilisestä noin 18 000 rokotetulla.

Rokotteen toisen annoksen on saanut lähes 71 500 ihmistä. Yhteensä rokoteannoksia on annettu yli 333 600.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimeaan on tehty tähän mennessä koronarokotuksista yhteensä 611 haittailmoitusta, joista vakavia on 187.

Aiemmin tänään kerrottiin 444 uudesta koronavirustartunnasta. Viimeisten kahden viikon aikana on raportoitu 5 759 tartuntaa, mikä on 780 tartuntaa enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Suomessa ilmaantuvuusluku eli koronatartuntojen määrä sataatuhatta asukasta kohden kahden viikon ajalta on noin 94 tartuntatapausta.

Koronatilanne vaihtelee suuresti alueittain. Ylivoimaisesti korkein ilmaantuvuusluku on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) noin 194 tartuntatapausta sataatuhatta asukasta kohden. Husin ilmaantuvuusluku on kaksinkertainen koko maan keskiarvoon verrattuna.

Myös Vaasan sairaanhoitopiirissä on koko maan keskiarvoa selvästi korkeampi ilmaantuvuusluku, lähes 142 tartuntatapausta sataatuhatta asukasta kohden. Matalin ilmaantuvuusluku viimeisten kahden viikon ajalta on Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin noin 15 tapausta.

Yhteensä koronavirustartuntoja on pandemian alusta lähtien raportoitu 52 653.

Heikentyneen epidemiatilanteen vuoksi kokoontumisrajoituksia kiristetään Husin alueella, kertoo Etelä-Suomen aluehallintovirasto (avi). Kaikki yli kuuden hengen yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset on kielletty, ja pienempiäkin kokoontumisia tulisi avin mukaan välttää aina kun se on mahdollista.

"Päätöksemme mahdollistaa enintään kuuden hengen yleiset kokoukset ja yleisötilaisuudet tiukoin reunaehdoin, jotta välttämättömät kokoukset voidaan järjestää. Vahva ja painokas viestimme on: älkää järjestäkö pieniäkään kokoontumisia, jollei se ole aivan välttämätöntä", toteaa Etelä-Suomen avin aluehallintoylilääkäri Laura Nikunen tiedotteessa.

Rajoitus astuu voimaan ensi maanantaina ja on voimassa 14. maaliskuuta asti.

Avi perustelee päätöstään sillä, että Hus-alueella tartuntojen ilmaantuvuus on selvästi korkeampi kuin muualla, ja uusien tartuntojen viikoittainen määrä on noussut nopeasti. Myös herkästi tarttuvien virusmuunnosten osuus on kasvanut nopeasti.

Avin määräämät kokoontumisrajoitukset eivät ulotu yksityisiin tilaisuuksiin, kuten illanviettoihin tai perhejuhliin, eivätkä normaaliin, jatkuvaluonteiseen palvelutoimintaan. Myöskään viranomaisten, kuten kunnanvaltuuston, -hallituksen ja lautakuntien, kokoukset eivät kuulu rajoitusten piiriin. Nämäkin suositellaan järjestettävän etäkokouksina.

Avi suosittaakin, että kaikkia ei-välttämättömiä lähikontakteja toisiin ihmisiin on syytä välttää.

Myös Satakunnan kokoontumisrajoituksia kiristetään. Lounais-Suomen avi kertoi perjantaina, että Satakunnan alueella sallitaan vain korkeintaan kymmenen hengen tapahtumat 20. helmikuuta ja 19. maaliskuuta välisenä aikana.

Helsingissä aloitetaan ensi viikolla 55–64-vuotiaiden sairautensa vuoksi riskiryhmään kuuluvien koronavirusrokotukset, tiedottaa kaupunki. Ajanvaraus alkaa maanantaina.

Vaikealle koronavirustaudille altistavia sairauksia tai tiloja ovat esimerkiksi elinsiirto tai kantasolusiirto, aktiivisessa hoidossa oleva syöpä ja lääkehoitoinen tyypin 2 diabetes.

65–69-vuotiaiden, sairautensa vuoksi riskiryhmään kuuluvien rokotukset aloitettiin Helsingissä jo tällä viikolla.

Lisäksi Helsingissä jatketaan 80 vuotta täyttäneiden, heidän omaishoitajiensa ja koronatyötä tekevien sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöiden rokotuksia.

Kaupunki kertoo, että ikääntyneiden hoivapalveluiden asukkaiden rokotukset on saatu jo päätökseen. Asukkaista 95 prosenttia otti rokotuksen. Seuraavaksi vuorossa ovat vammais- ja mielenterveyspalvelujen ympärivuorokautisen hoivan asiakkaiden rokotukset.

Helsingissä on käytössä kaksi koronarokotevalmistetta. Alle 70-vuotiaat saavat Astra Zenecan rokotteen ja Pfizer-Biontechin rokote annetaan 70 vuotta täyttäville ja sitä vanhemmille.

Helsingissä aloitetaan ensi viikolla 55–64-vuotiaiden sairautensa vuoksi riskiryhmään kuuluvien koronavirusrokotukset, tiedottaa kaupunki. Ajanvaraus alkaa maanantaina.

Vaikealle koronavirustaudille altistavia sairauksia tai tiloja ovat esimerkiksi elinsiirto tai kantasolusiirto, aktiivisessa hoidossa oleva syöpä ja lääkehoitoinen tyypin 2 diabetes.

65–69-vuotiaiden, sairautensa vuoksi riskiryhmään kuuluvien rokotukset aloitettiin Helsingissä jo tällä viikolla.

Lisäksi Helsingissä jatketaan 80 vuotta täyttäneiden, heidän omaishoitajiensa ja koronatyötä tekevien sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöiden rokotuksia.

Kaupunki kertoo, että ikääntyneiden hoivapalveluiden asukkaiden rokotukset on saatu jo päätökseen. Asukkaista 95 prosenttia otti rokotuksen. Seuraavaksi vuorossa ovat vammais- ja mielenterveyspalvelujen ympärivuorokautisen hoivan asiakkaiden rokotukset.

Helsingissä on käytössä kaksi koronarokotevalmistetta. Alle 70-vuotiaat saavat Astra Zenecan rokotteen ja Pfizer-Biontechin rokote annetaan 70 vuotta täyttäville ja sitä vanhemmille.

Helsingissä aloitetaan ensi viikolla 55–64-vuotiaiden sairautensa vuoksi riskiryhmään kuuluvien koronavirusrokotukset, tiedottaa kaupunki. Ajanvaraus alkaa maanantaina.

Vaikealle koronavirustaudille altistavia sairauksia tai tiloja ovat esimerkiksi elinsiirto tai kantasolusiirto, aktiivisessa hoidossa oleva syöpä ja lääkehoitoinen tyypin 2 diabetes.

65–69-vuotiaiden, sairautensa vuoksi riskiryhmään kuuluvien rokotukset aloitettiin Helsingissä jo tällä viikolla.

Lisäksi Helsingissä jatketaan 80 vuotta täyttäneiden, heidän omaishoitajiensa ja koronatyötä tekevien sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöiden rokotuksia.

Kaupunki kertoo, että ikääntyneiden hoivapalveluiden asukkaiden rokotukset on saatu jo päätökseen. Asukkaista 95 prosenttia otti rokotuksen. Seuraavaksi vuorossa ovat vammais- ja mielenterveyspalvelujen ympärivuorokautisen hoivan asiakkaiden rokotukset.

Helsingissä on käytössä kaksi koronarokotevalmistetta. Alle 70-vuotiaat saavat Astra Zenecan rokotteen ja Pfizer-Biontechin rokote annetaan 70 vuotta täyttäville ja sitä vanhemmille.