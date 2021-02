Hallitus sai vihdoin valmiiksi esityksen laajoista pakkotestauksista – kieltäytymisestä jopa vankeutta

Lain on tarkoitus tulla voimaan huhtikuussa. Muutoksen on tarkoitus jäädä pysyväksi eikä vain koronaepidemiaa koskevaksi.

Pakolliset terveystarkastukset mahdollistavan lain on tarkoitus tulla voimaan huhtikuussa.

Hallitus on saanut valmiiksi esityksen, jonka perusteella jatkossa voidaan tehdä laajoja pakollisia terveystarkastuksia. Näihin voi sisältyä koronatestin tekeminen.

Rangaistuksena pakollisesta terveystarkastuksesta kieltäytymisestä voisi saada sakkoa tai enintään kolme kuukautta vankeutta.

Nykyistä lainsäädäntöä on ollut tarvetta tarkentaa siten, että aluehallintoviraston (avi) oikeus tehdä päätös suurta ihmisjoukkoa koskevasta pakollisesta terveystarkastuksesta ilmenisi nykyistä selvemmin. Nykyisen lainsäädännön perusteella on voinut syntyä vaikutelma, että päätös edellyttäisi aina yksilöllistä harkintaa. Tarkoituksena on myös, että tartuntatautien torjuntatyö nopeutuisi.

Laajat niin sanotut pakkotestaukset mahdollistavaa lakiesitystä on valmisteltu pitkään. Ensimmäinen liikenne- ja viestintäministeriössä valmisteltu esitys kaatui eduskunnan perustuslakivaliokuntaan. Sen jälkeen valmistelu siirtyi sosiaali- ja terveysministeriölle (STM).

Terveystarkastukseen osallistuminen voisi olla pakollista esimerkiksi tiettynä aikana Suomeen tietystä maasta saapuville tai tietyssä työpaikassa oleskeleville työntekijöille. Hallitusneuvos Liisa Katajamäki STM:stä sanoo, että laajoja pakollisia terveystarkastuksia voitaisiin tehdä esimerkiksi lentoasemilla ja rajanylityspaikoilla mutta myös esimerkiksi rakennustyömaalla, jos on aihetta epäillä koronatartuntoja.

Esimerkiksi lentoasemalla kokonainen koneellinen matkustajia voitaisiin ottaa terveystarkastukseen, jonka jälkeen selvitetään, minkälaisen tarkastuksen kukin tarvitsee. Tarkastukseen liittyvät testit tekevät terveydenhuollon ammattilaiset.

"Terveystarkastuksen sisältö riippuu siitä, onko henkilöllä todistus esimerkiksi jo sairastetusta taudista tai tuoreesta testituloksesta", Katajamäki sanoo.

Aluehallintovirasto voisi päätöksessään ottaa huomioon alueellisen epidemiatilanteen ja sen, milloin ja missä laajuudessa terveydenhuollon henkilöstöä olisi tarpeen hyödyntää pakollisiin terveystarkastuksiin.

Lisäksi esitetään, että yleisvaaralliseen tai valvottavaan tartuntatautiin sairastuneelle, altistuneelle tai sellaiseksi perustellusti epäillylle henkilölle tulisi velvollisuus antaa itseään koskevia tietoja asiaa selvittävälle terveydenhuollon ammattihenkilölle.

Sosiaali- ja terveysministeriö järjestää tiedotustilaisuuden esityksen sisällöstä kello 15.30.

Kokoomuksen varapuheenjohtaja Antti Häkkänen ihmettelee hallituksen vitkastelua laajat pakkotestaukset mahdollistavan esityksen kanssa. Kun kyse esityksen mukaan oli vain lainsäädännön selkeyttämisestä, Häkkänen ei ymmärrä, miksei sitä tehty jo vuosi sitten keväällä.

"Eikö kellään käynyt mielessä, että pykälän selkeyttäminen, josta tässä lakimuutoksessa on kyse, olisi pitänyt tehdä viime keväänä? Vuosi on vatkattu tätä asiaa. Jos se oli epäselvää vuosi sitten keväällä, sehän olisi pitänyt välittömästi tehdä selväksi", hän sanoo STT:lle.

Nykyistä lainsäädäntöä on esityksen mukaan ollut tarvetta tarkentaa siten, että aluehallintoviraston (avi) oikeus tehdä päätös suurta ihmisjoukkoa koskevasta pakollisesta terveystarkastuksesta ilmenisi nykyistä selvemmin. Nykyisen lainsäädännön perusteella on voinut syntyä vaikutelma, että päätös edellyttäisi aina yksilöllistä harkintaa.

Häkkänen pitää pakkotestausta erittäin tervetulleena työkaluna ja uskoo, että rajakontrolli tehostuu sen avulla.

"Valtioneuvosto itsekin on myöntänyt, että vapaaehtoisen testaamisen tai suositusten malli rajalla ei pelaa. Osa noudattaa niitä, mutta osa ei, joten käytännössä virus leviää yhä voimakkaammin Suomeen."

Häkkäsestä pakkotestausta tarvitaan etenkin nyt, kun brittivirusmuunnos on voimakkaammin tarttuva ja leviävä.

"Ei tarvitse olla kuin muutama, joka tulee piittaamattomasti ja saa Suomen uudestaan sotkuun."