Nasan vastikään laskeutunut Mars-mönkijä on lähettänyt punaisen planeetan pinnalta upeita kuvia

Handout

Perseverance eli suomalaisittain Sisu tupsahti pehmeästi Jezeron kraatteriin Marsin pinnalle hieman ennen kello yhtätoista torstai-iltana Suomen aikaa taitettuaan sitä ennen matkaa avaruudessa seitsemän kuukautta ja yli 480 miljoonaa kilometriä.

Yhdysvaltain avaruushallinto Nasa on julkaissut uusia Perseverance-mönkijänsä ottamia upeita kuvia.

Marsista saadun materiaalin joukossa on muun muassa kuvaa siitä, kun mönkijä lasketaan hienovaraisesti kaapeleilla Marsin pinnalle. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun tällaista kuvamateriaalia laskeutumisesta on saatu taltioitua.

Korkearesoluutioinen kuva on kaapattu videolta, jonka on ottanut mönkijää kuljettanut avaruusalus.

Mönkijän moottorien voi nähdä kuvassa pöllyttävän planeetan pinnalla olevaa tomua ympäriinsä, kertoo Perseverancen pääinsinööri Adam Steltzner. Hänen arvionsa mukaan kuva on otettu noin kaksi metriä Marsin pinnan yläpuolella.

Laskeuduttuaan mönkijä leikkasi sen ja laskeutumisaluksen välillä olleet noin 6,4 metriset kaapelit, minkä jälkeen alus saattoi lentää paikalta tehdäkseen oman turvallisen laskeutumisensa.

Perseverance eli suomalaisittain Sisu tupsahti pehmeästi Jezeron kraatteriin Marsin pinnalle hieman ennen kello yhtätoista torstai-iltana Suomen aikaa taitettuaan sitä ennen matkaa avaruudessa seitsemän kuukautta ja yli 480 miljoonaa kilometriä.

Kraatterin alueella on sijainnut miljoonia vuosia sitten joki ja syvä järvi.



Perseverance lähetti myös ensimmäiset korkearesoluutioiset värikuvat laskeutumisalueeltaan. Yhdessä Jezeron kraatterista lähetetyssä värikuvassa voi nähdä mönkijän renkaiden vieressä kiviä, joiden uskotaan olevan 3,6 miljardia vuotta vanhoja.

Uutiskanava CNN:n mukaan kuvassa esiintyvissä kivissä näkyy olevan reikiä. Tutkijoita kiinnostaa, mistä reiät ovat lähtöisin ja onko kyse vulkaanisista kivistä vai sedimenttikivistä.

Erityisesti vulkaanisten kivien ikää voidaan määrittää hyvin tarkasti, kunhan näytteet saadaan tuotua maahan myöhemmän paluutehtävän myötä.

Mönkijätehtävän käyttöliittymäjohtajan Pauline Hwangin mukaan Perseverance-työryhmä villiintyi, kun ensimmäiset kuvat saapuivat maahan.

Ensimmäiset kaksi kuvaa julkaistiin jo torstaina pian mönkijän laskeutumisen jälkeen. Torstaiset kuvat olivat kuitenkin heikompiresoluutioisia ja mustavalkoisia. Syynä tähän oli käytössä olevien datayhteyksien rajoittuneisuus.

Nasa toivoo, että tulevien päivien aikana saataisiin lisää korkearesoluutioisia kuvia ja videoita. Avaruushallinnolla ei ole kuitenkaan vielä tietoa siitä, onko mönkijän onnistunut tallentaa mikrofoneilla ensimmäistä kertaa ääntä Marsin pinnalta.

Steltznerin arvion mukaan äänitysten onnistumisesta voitaisiin saada tietoa joko viikonlopun tai alkuviikon aikana.