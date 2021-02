Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä ilmaantuvuus on ylivoimaisesti suurinta.

Markku Ulander

Suomessa on todettu tähän mennessä runsaat 53 000 koronatartuntaa.

Suomessa on raportoitu 632 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Viimeisten kahden viikon aikana tartuntoja on todettu 6 023, mikä on 1 095 enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Tänään raportoitujen tartuntojen määrä on yksi suurimpia Suomessa koko epidemian aikana. 10. joulukuuta THL raportoi 840 tartunnasta, joista 470 oli raportoitu takautuvasti. THL:n johtaja Mika Salminen toteaa STT:lle, että THL:n ilmoittama päiväluku koostuu aina monelle päivälle osuvista tapauksista. Suurin yhdelle päivälle osunut tapausmäärä on Salmisen mukaan 619 koronatartuntaa 25. marraskuuta 2020.

Suomessa ilmaantuvuusluku eli koronatartuntojen määrä sataatuhatta asukasta kohden kahden viikon ajalta on hieman alle 97 tartuntatapausta. Korkein ilmaantuvuusluku on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) yli 197 tartuntatapausta sataatuhatta asukasta kohden. Husin ilmaantuvuusluku on kaksinkertainen koko maan keskiarvoon verrattuna.

Myös Vaasan sairaanhoitopiirissä on koko maan keskiarvoa selvästi korkeampi ilmaantuvuusluku, yli 140 tartuntatapausta sataatuhatta asukasta kohden. Matalin ilmaantuvuusluku viimeisten kahden viikon ajalta on Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin noin 14 tapausta.

Kaikkiaan Suomessa on todettu tähän mennessä 53 285 koronatartuntaa.

Viruksen aiheuttamaan tautiin liittyviä kuolemia on perjantain tietojen mukaan 726.